¿Cuánto costó la cirugía facial de Vinicius, delantero del equipo del Real Madrid?

No importa si eres fan del fútbol de toda la vida o le tomaste cariño en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo más seguro es que conozcas a Vinicius Jr., uno de los futbolistas más populares de los últimos años, quien desde su llegada al Real Madrid ha ganado bastantes reflectores mundiales.

Sí, durante este último torneo de vimos una gran actuación de Vini aunque finalmente fue eliminado por Haaland y compañía, hecho que le dio mayor tiempo de vacaciones, las que el delantero aprovechó para hacerse algunos “arreglitos” estéticos, mismos que no tardó en presumir en redes sociales, marcando así su inicio en las cirugías faciales.

¿Cuál fue la operación estética que se hizo Vinicius Jr. y cuánto cuesta?

Es importante aclarar que de acuerdo a varios expertos en cirugías estéticas, Vinicius se habría sometido a una armonización, también llamada naturalización facial, la cuál está completamente enfocada en el mentón y en la línea mandibular.

Diversos medios brasileños e internacionales han señalado que los "arreglitos" estéticos del seleccionado brasileño rondarían entre los 4 mil y los 19 mil dólares de acuerdo con algunos especialistas en este tipo de procedimientos, aunque el atacante no ha revelado más detalles sobre esta operación.

¿Vinicius Jr. renovará con el Real Madrid?

Tras un verano bastante ríspido dentro del entorno del jugador de 26 años por su relación que comenzaba a complicarse con el Real Madrid, finalmente el extremo ha renovado con el conjunto merengue hasta junio de 2032, lo que significaría que este pasaría los mejores años de su conjunto en un proyecto que ha dado mucho de qué hablar después de dos años sin ningún título.

Por ahora se espera que él y el francés Mbeppé se conviertan en los máximos referentes del Real Madrid rumbo a un proceso de reestructuración en el que ambos han tenido una funcionalidad un poco limitada, aunque tras la llegada de Jose Mourinho se espera ver la mejor versión de los goleadores.