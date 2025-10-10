ESCÁNDALO: Vinicius Junior se disculpa en redes, acusaciones sobre triángulo amoroso con influencers sería cierto

El futbolista del Real Madrid, Vinicius Junior se encuentra en el ojo del huracán después de que la creadora de contenido conocida como Virginia Fonseca con quien se le vinculaba en una relación hace días realizara una serie de declaraciones que dejarían mal parado al atacante de 25 años, luego de que una segunda influencer conocida como Anna Silva expusiera a quien fuera segundo lugar el Balón de Oro 2024.

Virginia confirmó el fin del romance en un programa de su país natal llamado “Melhor da Tarde”, donde describió la relación como decepcionante, aunque afirmó que el asunto se resolvió en privado.

¿Qué fue lo que dijo Virginia Fonseca de Vinicius Junior?

En recientes días, Virginia Fonseca rompió el silencio confirmando el fin del romance; describiéndolo como algo que en realidad terminó antes de empezar. La influencer, de 26 años, hizo hincapié en que ambos únicamente se estaban conociendo, sin expectativas formales.

Hace poco, otra influencer Anna Silva reveló que Vinicius Junior tenía comportamientos inapropiados donde declaró lo siguiente en un video:

“Vinicius es un maniático sexual… Me enviaba fotos de su p3*3. Solo quería hablar de sexo. Eso era todo. Vinicius solo piensa en sexo. Le dije que soy sapiosexual… Me gusta conversar, tener algo de qué hablar. No me gusta alguien que solo quiere hablar de cosas sucias conmigo”.

Debido a estas declaraciones fue que varios medios apuntaron a lo que poco a poco se saba entre Vini y Virginia, donde en seguida sus seguidores relacionaron los hechos.

Aún cuando Virginia acepta que fue una decepción, dijo que habló con Vinicius y que ambos consideran el tema cerrado, por lo que le causó una gran sorpresa la filtración de sus conversaciones, aunque confirmó que el jugador se disculpó en privado.

¿Cuales fueron las disculpas de Vinicius Junior?

A días de que estas conversaciones y declaraciones de Virginia y Anna salieran a la luz, el delantero se vio obligado a compartir un comunicado, donde se confirman todas estas versiones.

“Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto”, compartió el futbolista del Real Madrid.

