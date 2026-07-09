Memo Ochoa manda EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora, tras su graduación de preparatoria: “Te admiro mucho”

No estamos llorando, sólo se nos metió un “Memo Ochoa felicitó a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria” en el ojo… Y es que, tras disputar juntos la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la amistad entre el guardameta y el mediocampista es clara. A escasos días de que la Selección Mexicana fuera eliminada del máximo torneo del fútbol, Morita recibió su diploma de graduación de la educación media superior y Ochoa no dudó en compartir un tierno mensaje para felicitarlo: “Te admiro mucho”, expresó el jugador de seis Copas del Mundo.

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¿Cuál fue el mensaje de Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ochoa compartió una imagen animada en la que se le ve posando junto a Gil Mora, quien sostiene un diploma de graduación en sus manos. En la misma, el eterno portero de la Selección Mexicana se muestra orgulloso del jugador de 17 años y le asegura que este es tan sólo “el comienzo de todo lo que viene”, además de que lo insta a seguir soñando y trabajando.

Por si fuera poco, la imagen estuvo acompañada de una descripción aún más emotiva: “¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar”, se lee en el mensaje. “Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona. ¡Orgulloso de ti!”.

¿Qué va a estudiar Gil Mora, el héroe de la Selección Mexicana, tras graduarse de la prepa?

Tras convertirse en el héroe de la Selección Mexicana y recibir su diploma de preparatoria, Morita piensa seguir adelante con sus estudios. Según reveló su padre, Gilberto Mora Olayo, su hijo está inclinado hacia una carrera de ciencias económicas, administrativas y sociales, pues pretende estudiar Administración de Empresas.

Si bien esto aún no está confirmado por el futbolista, todo parece indicar que podría decantarse por un universidad con un plan de estudios que le permita seguir con sus entrenamientos físicos, tal como lo hizo durante el bachillerato. Por ahora, no queda más que dejar que Morita disfrute de sus vacaciones de verano y recargue baterías para la Liga BBVA MX.

¿Cuándo volverá a jugar Morita?

Gilberto Mora juega en los Xolos de Tijuana, quienes se enfrentarán a Tigres en la Jornada 1 del Apertura 2026. La cita será el jueves, 16 de julio, a las 9:00 p.m. (hora del centro de México).