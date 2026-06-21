¿Quién es Inés García? La influencer que conquistó a Lamine Yamal durante el Mundial 2026

Lamine Yamal es uno de los jugadores más jóvenes y ya se ha convertido en una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero más allá de que apenas tiene 18 años, es delantero de uno de los equipos más famosos del mundo y se está enfrentando a su primera experiencia mundialista con España; ha llamado la atención lo bien acompañado que está. Su novia es Inés García, una joven influencer que ha ganado una enorme popularidad durante los últimos meses por su belleza y por haber conquistado el corazón de una de las mayores promesas del fútbol mundial.

También te puede interesar: Nueva Zelanda vs. Egipto: hora EXACTA de inicio de transmisión del partido del Mundial 2026 para ver desde Estados Unidos

¿Quién es Inés García, la novia de Lamine Yamal?

Inés García es una creadora de contenido originaria de Sevilla, España. La influencer de 21 años se ha dedicado desde hace ya algunos años a compartir contenido relacionado con la moda, viajes, estilo de vida, entre otras cosas, en sus redes sociales. Ella ya contaba con una comunidad establecida en sus cuentas, pero sus números explotaron cuando comenzaron a surgir rumores sobre su relación con Lamine Yamal. Con el tiempo, y tras una serie de apariciones públicas de la pareja, terminaron por convertirlos en una de las parejas más comentadas del fútbol europeo.

¿A qué se dedica Inés García?

Inés se dedica de lleno a sus redes sociales como influencer y creadora de contenido digital. Su crecimiento ha sido impresionante, superando ya los 400 mil seguidores.

¿Cómo se hizo pública su relación con Lamine Yamal?

En un inicio, los jóvenes quisieron mantener su romance de forma discreta; sin embargo, algunas fotos de viajes y paseos juntos los terminaron delatando, despertando rápidamente la atención de medios y seguidores. Ahora se le ha visto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ apoyándolo en cada uno de sus partidos.