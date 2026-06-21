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Nueva Zelanda vs. Egipto: hora EXACTA de inicio de transmisión del partido del Mundial 2026 para ver desde Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa y con muy grandes sorpresas. Hoy Nueva Zelanda o Egipto tienen la oportunidad de posicionarse a la cabeza del grupo G.

Nueva Zelanda vs. Egipto hora EXACTA de inicio de transmisión del partido del Mundial 2026 para ver desde Estados Unidos
|antpkr/Getty Images Pro/vía Canva

Escrito por: Matías Mena

La justa mundialista continúa y este miércoles 21 de junio de 2026, en pleno Día del Padre, tendremos un partido importante que podría definir el futuro del grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Egipto tiene un complicado enfrentamiento este día contra Nueva Zelanda, ambos con un solo punto dentro del grupo luego del empate en su anterior partido. El evento da inicio en Estados Unidos a las 9:00 pm hora del este y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

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¿A qué hora se jugará el partido Nueva Zelanda vs. Egipto en Estados Unidos?

El esperado encuentro entre Nueva Zelanda y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el BC Place de Vancouver, Canadá, y debido a que Estados Unidos tiene múltiples husos horarios, el encuentro inicia a las 8:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a las 6:00 p. m. (Pacífico/PT) y a las 9:00 p. m. (Este/ET).

¿Qué se espera de Nueva Zelanda en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este es un partido importante para Nueva Zelanda; deberán anotar la mayor cantidad de goles posibles para posicionarse como uno de los líderes del grupo G y de esta forma poder avanzar en su paso por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta es la tercera vez que Nueva Zelanda llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hasta el día de hoy no conoce el triunfo dentro de una justa mundialista.

¿Qué se espera de Egipto en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Al igual que su rival, se enfrenta a su tercera Copa Mundial de la FIFA 2026™ y nunca ha ganado un partido. Se sabe que el equipo hará lo posible para conseguir su primera victoria e hacer historia, a la par que buscará posicionarse como uno de los líderes dentro del grupo G.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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