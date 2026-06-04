Matemático alemán predice quién ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026™; nunca se ha equivocado

Tras años de espera, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está de regreso. Este 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se vestirá de tricolor para la inauguración del torneo más importante del fútbol. A escasos días del arranque de la justa veraniega, el matemático alemán, Joachim Klement, sorprende con su predicción: Países Bajos levantará la copa. ¿Lo curioso? Jamás se ha equivocado.

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Matemático alemán predice quién ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026™: así se jugaría la final

De acuerdo con Joachim Klement, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará entre Países Bajos y Portugal; mientras que las semifinales quedarían de la siguiente manera: Países Bajos vs. España y Portugal vs. Inglaterra, dando como resultado una semifinal meramente europea.

En cuanto a las selecciones de América Latina, ninguna lograría llegar muy lejos en el torneo; pues Klement predice que Brasil será eliminado en dieciseisavos por Japón, mientras que Argentina lograría llegar a cuartos de final. No obstante, la escuadra de Lionel Messi caería rendida ante la de Cristiano Ronaldo.

Dos países que se aferran a cambios

Joachim Klement jamás se ha equivocado con sus pronósticos

Lo sorprendente de estas predicciones, es que Joachim Klement jamás se ha equivocado, pues ha acertado en Qatar 2022, Rusia 20218 y Brasil 2014, por lo que todo indica que este año no sería la excepción. Las predicciones de Klement se basan en la plantilla del equipo, así como la temperatura:

"Si un país es demasiado frío o demasiado caliente, resulta imposible jugar fútbol”, explica el matemático alemán. “La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica. ¿Es acaso un milagro que salvó Inglaterra en 1966 y Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014 todos los campeones del mundo vengan de esas regiones?", agrega.

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