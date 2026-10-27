Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene una banda de música favorita, y es MEXICANA

Detrás de los guantes de cuero que usa Saúl 'Canelo' Álvarez, siempre guarda un espacio especial para su pasión a la música. Dentro de sus preferencias musicales, el boxeador se destaca por tener una banda de música mexicana, su agrupación favorita con la que ha mantenido una gran amistad, se trata de Maná.

Además de ser fan de sus canciones, entre ellos ya hay una gran amistad que se ha forjado desde hace años, haciendo que ha ambos los veamos en diversos eventos:



Cuando Fher acompaño al boxeador al cuadrilátero para su pelea contra Caleb Plant.

Maná cantó en la boda del deportista junto a Fernanda Gómez.

En el partido entre México e Inglaterra, Canelo junto a Jaime Camil presentaron a la agrupación para el show de medio tiempo. Además de ser vistos disfrutando del encuentro deportivo.

¿Cuándo vuelve a pelear Saúl 'Canelo' Álvarez?

En el mundo deportivo, Saúl 'Canelo' Álvarez ha sorprendido a varios al anunciar que el 31 de octubre del 2026 tendrá una pelea en Arabia Saudita, enfrentándose a Christian Mbilli, donde buscará llevarse el campeonato mundial supermediano, además de embolsarse 100 millones de dólares, siendo una de las ganancias más elevadas de su carrera deportiva.

Se menciona que la pelea podrá ser sintonizada a las 3 de la tarde en México, permitiendo que sus fans puedan ver la gran pelea y que no se pierdan ningún detalle del encuentro deportivo.

¿Desde cuándo son amigos Saúl 'Canelo' Álvarez y Fher Olvera?

Aunque a ambos se les ha visto juntos desde la boda de Saúl 'Canelo' Álvarez en el 2021, no se cuenta con una fecha exacta de su amistad o con datos que expliquen como se conocieron, por lo que para muchos sigue siendo un misterio, por lo menos es posible deducir que ya llevan 5 años de amistad aproximadamente.

En repetidas ocasiones, Fher Olvera, el vocalista de la banda de música mexicana, se ha encargado de dejarle varios comentarios de apoyo, en especial en peleas importantes del boxeador. Hasta el momento, se desconoce si veremos al cantante en la batalla del sábado.