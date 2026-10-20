Tigres vs. León: link libre para ver GRATIS el partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX desde México

Es oficial, el partido de Tigres vs. León, perteneciente a la jornada 13 de la Liga BBVA MX, está a punto de llevarse a cabo y en azteca 7 tendremos la transmisión gratis y completamente en vivo, por su puesto con la participación de los mejores narradores deportivos. A continuación te compartimos el link para que disfrutes de este duelo en la cancha, solo deberás dar click en el siguiente enlace y te dirigirá automáticamente.

LINK libre y gratuito para ver el partido Tigres vs. León GRATIS y EN VIVO por Azteca 7

Tigres vs. León: Fecha y hora para ver la transmisión del partido de la Liga BBVA MX por Azteca 7

Este partido lo podrás disfrutar este martes 20 de octubre de 2026, el duelo deportivo se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la casa de Tigres, ubicado en en el municipio de San Nicolás de los Garza. La hora en la que se disputará el juego será en punto de las 21: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de este esperado encuentro en la cancha.

Es importante mencionar que este partido también lo podrás ver a través de alguna de nuestras apps como TV Azteca Digital o Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo. Solo deberás contar con una red estable a internet.

Tigres vs. León: ¿Cómo llegan al partido de la jornada 13 de la Liga BBV

A MX?

La escuadra dirigida por Víctor Manuel Vucetich, Tigres, llega a este encuentro estando en la posición número 13 y teniendo un total de 14 puntos. Hasta el momento acumula 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Por su parte, el equipo dirigido por Javier Gandolfi, León, llega a este compromiso estando en la posición 7 de la tabla general y teniendo un total de 18 puntos. Hasta el momento ha disputado 12 partidos, de los cuáles acumula 5 ganados, 3 empates y 4 derrotas. Ambas escuadras buscarán dar lo mejor de sí mismas en la cancha para derrotar a su respectivo rival.