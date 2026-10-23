ÚLTIMA HORA: Entrenador del Bayern Múnich es hospitalizado de EMERGENCIA tras colapsar en pleno entrenamiento; esto se sabe sobre su estado de salud

Se encienden las alarmas en el fútbol alemán tras darse a conocer que el entrenador Vincent Kompany tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital aledaño tras desplomarse durante un entrenamiento del FC Bayern Amateure. La noticia se dio a conocer a través de un breve comunicado por parte del club. De momento, se desconoce su estado de salud, así como las posibles causas del desmayo. El entrenador permanece bajo observación médica, mientras se le realizan diversos estudios.

También te puede interesar: ¿Murió el Vampiro Canadiense? Esto se sabe del supuesto fallecimiento del exluchador de la AAA

¿Qué le pasó a Vincent Kompany? Así fue su desmayo en el entrenamiento del Bayern Múnich

De acuerdo con medios locales, la tarde de este viernes, 23 de octubre, un helicóptero de urgencias aterrizó en las instalaciones del Bayern, en la Säbaner, para trasladar al entrenador de 40 años a un hospital aledaño, luego de que éste se desvaneciera mientras presenciaba una sesión de entrenamiento del equipo. En el comunicado emitido por el club, no se dan detalles sobre su estado de salud, sólo se informa que “Kompany está siendo sometido a un examen médico exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo supervisión médica”.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut.



Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany… pic.twitter.com/MzSGJy8e8n — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

No obstante, información extraoficial apunta a una infección vírica que habría afectado al entrenador desde hace algunos días. De hecho, tras el triunfo del equipo ante el RB Leipzig el pasado sábado, 17 de octubre, Kompany reveló que tuvo que tomarse unos minutos para reponerse, por lo que las entrevistas post-partido quedaron a cargo de los responsables deportivos del equipo. El medio local BILD asegura que tal infección habría afectado una zona con tejido cicatricial antiguo, lo que le habría provocado diversas situaciones de fatiga. Por ahora, no queda más que esperar a que se dé a conocer información oficial sobre su estado de salud.

¿Qué pasará con el Bayern Múnich mientras Vincent Kompany esté de baja médica?

En el mismo escrito, el club hace énfasis en que el cuerpo técnico será el responsable de los entrenamientos y la actividad competitiva hasta que Kompany pueda volver a sus actividades regulares. “La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Vinnie está recibiendo toda la atención y el apoyo médico necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”; expresó el director general deportivo Max Eberl.