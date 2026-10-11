Muere Wilfredo Gómez, leyenda del boxeo y tricampeón mundial, a los 69 años de edad

El boxeo internacional se encuentra de luto luego de que se anunciara el fallecimiento de la reconocida leyenda del ring Wilfredo Gómez, esto a los 69 años de edad. La noticia de la muerte, la cuál ocurrió el pasado sábado 10 de octubre, fue confirmada por su hijo. La partida del exboxeador puertorriqueño ha generado gran conmoción debido a que fue uno de los deportistas más sobresalientes de dicha rama. A lo largo de su carrera logró acumular un sinfín de victorias y títulos que lo hicieron tener un amplio reconocimiento por parte de la afición e incluso colegas.

¿De qué murió Wilfredo Gómez?

De acuerdo con la información que dió a conocer el hijo del exboxeador, Wilfredo Gómez Jr, su padre había estado hospitalizado dos semanas debido a problemas de salud relacionados con las vías respiratorias. El exboxeador apodado "Bazooka" fue uno de los máximos exponentes del boexeo en Puerto Rico. A lo largo de su carrera logró conquistar grandes títulos mundiales como supergallo, pluma y superpluma. La muerte del expúgil y miembro del Salón de la Fama Internacional de Boxeo, ha causado gran conmoción en todos los aficonados debido al gran papel que ocupó sobre el ring durante su época.

¿Quién era Wilfredo Gómez y cuáles fueron sus mayores logros?

Wilfredo Gómez nació en San Juan, puerto Rico, el 29 de octubre de 1956. Gracias a su esfuerzo logró consolidarse como uno de los deportistas boricuas más importantes no solo de la época sino que también se posicionó como un gran referente para las próximas generaciones. En 1972 representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich y posteriormente ganó la Medalla de Oro en el primer Campeonato Mundial en La Habana en 1974. En 2018 fue condecorado como 'Campeón Honorífico de la Organización Mundial de Boxeo'. En el registro de sus peleas se encuentran 44 victorias (42 por nocaut), 3 derrotas y 1 empate.

