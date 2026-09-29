Muere el reconocido escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez a los 92 años de edad

Este martes 29 de septiembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de uno de los directores de cine, escritores y guionistas más influyentes del cine moderno, pues se trata del español Gonzalo Suárez, quien partió a la edad de 92 años dejando un gran legado dentro del séptimo arte.

Te puede interesar: ¿Murió Jackie Chan? Esto es lo que se sabe sobre la noticia que circula en redes sociales

De acuerdo con medios locales, la noticia se habría dado a conocer a través de su familia, quienes compartieron que el reconocido cineasta habría fallecido este martes en su casa en Madrid.

¿Quién fue Gonzalo Suárez?

Aunque su huella dentro del cine español es imborrable, Gonzalo tuvo una vida llena de diversas actividades, pues durante la década de los 60’s ejerció la labor periodística en el ámbito deportivo, donde destacó gracias a su personalidad.

No fue hasta el año de 1963 que comenzó a publicar sus primeras novelas, dejando ver que la escritura también era un arte que podía abordar de manera más sensible, siempre dejando en claro su gusto por la pintura, el teatro, así como por la literatura.

Tres años después fue que comenzó en el séptimo arte, siendo el cine donde encontraría mayor reconocimiento durante los siguientes 50 años, incluso llegando a ganar un Prix de la Jeunesse 1984 en el Festival de Cannes por “Epílogo” y un Premio Goya en 1988 como “Mejor Director” por su película “Remando al viento”, la cuál también le hizo ser distinguido en el Festival Internacional de San Sebastián.