¿Murió Jackie Chan? Esto es lo que se sabe sobre la noticia que circula en redes sociales

Recientemente el nombre de Jackie Chan ha acaparado diversos titulares en notas y redes sociales, esto luego de que se difundieran publicaciones que aseguraban que el actor había fallecido, sin embargo esto es completamente falso y se trata de una fake news. A pesar de esto, la noticia ha tenido gran alcance en diversas partes de Estados Unidos.

¿Por qué se dice que Jackie Chan está muerto?

Hasta el momento no se sabe la causa real de que comenzara a circular esta noticia falsa, sin embargo lo cierto es que el alcance de esta fake news ha llegado a muchas personas. La información comenzó a difundirse principalmente en Estados Unidos en donde una foto del actor chino en blanco y negro junto a los años "1954-2026" se viralizó rapidamente. “Ya había superado los 71 años; ahora tiene 72, leyenda del kung-fu”, es parte de lo que tiene escrito una de las publicaciones que más alcance tiene hasta el momento ya que a poco más de 10 horas que la publicación en “x” se haya realizado, ya tiene más de 6 millones de visualizaciones.

Jacki Chan had passed the age of 71 now he’s 72, kung-fu legend. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/0WZGhSXl0F — Abdul (@kayoflagos001) September 28, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Jackie Chan estuvo presente en un evento?

El destacado actor, artista marcial, acróbata y comediante de Hong Kong estuvo presente en una escuela pública; en “Pei Chun”, ubicada en Singapur, esto como parte de una visita sorpresa organizada por la Fundación Familia Lim. El actor no solo hizo felíz a muchos estudiantes sino que hizo una presentación especial ya que interpretó el tema "Hard To Say Goodbye".

¿Quién es Jackie Chan?

Jackie Chan es actualmente uno de los actores más importantes a nivel mundial. Es originario de Hong Kong, China y nació el 15 de abril de 1954. A lo largo de su trayectoria ha demostrado ser multifacético ya que se ha desempeñado como productor, artista marcial, comediante, cantante, acróbata, director, guionista y actor de doblaje. Su nombre real es Chan Kong-Sang. Algunas de las películas más famosas en las que ha participado destacan: Police Story: Armas invencibles (1985), El maestro borracho (1978), Proyecto A (1983), La serpiente a la sombra del águila (1978), Una pareja explosiva / Rush Hour (1998), Duro de matar / Rumble in the Bronx (1995), solo por mencionar algunas.

