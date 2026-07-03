ÚLTIMA HORA: Muere querido actor que interpretó a Spiderman

Este viernes se confirmó la partida de uno de los actores que marcaron un antes y después en el género de los superhéroes y ciertamente de acción, pues Hikaru Kurosaki (cuyo nombre real era Seiki Kurosaki) partió a la edad de 64 años, dejando un gran legado en millones de personas, demostrando su versatilidad detrás de cámaras.

Su huella dentro del cine y televisión japonesa fue tal, que hoy en día es considerado como todo una leyenda en el género conocido como tokusatsu gracias a su trabajo en Spiderman, donde fue el actor y doble de riesgo del superhéroe, adelantandose a su época, pues décadas después este género tendrían un gran “boom” dentro de todo el mundo.

¿Cuáles fueron las películas más destacadas de Hikaru Kurosaki?

Kurosaki ganó fama internacional al interpretar a nuestro vecino arácnido como superhéroe en la legendaria serie live-action de Spider-Man (Supaidaman) de Toei en el año de 1978; aunque el actor Shinji Tōdō era quien interpretaba la identidad de civil del trepamuros, quien tenía el nombre de Takuya Yamashiro.

Hikaru Kurosaki se encargaba de realizar los movimientos del superhéroe arácnido así como acrobacias, poses y demás escenas de acción que le valieron para ser uno de los personajes más recordados de la época.

Otro de sus trabajos internacionales fue en El Fantástico Jaspion, la serie de 1985 donde el investigador de “megabestias Jaspion” Kyōjū Tokusō Jaspion, le valió para convertirse en un personaje de culto e ícono del género, tomando un rol protagónico.

¿De qué murió el actor Hikaru Kurosaki?

De momento las causas de muerte oficiales no se han hecho públicas por parte de su familia o personas cercanas, pues los primeros detalles sobre su partida llegaron de la mano de la comunidad de buceo de Okinawa donde residía. Fue un amigo cercano al actor, miembro de la Asociación de Buceo de Motobu identificado como Masaki Sekiguchi quien compartió la noticia con el fin de que la gente cercana a este y demás colaboradores estuvieran al tanto.

Los primeros detalles que se han compartido es que el actor habría fallecido debido a una enfermedad que habría padecido por algún tiempo, aunque de igual manera, el diagnóstico se mantuvo en privado.

