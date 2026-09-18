¿Billy Joel murió? Esta es la VERDAD detrás de la noticia que circula en redes sociales

Billy Joel enciende las alarmas. La tarde de este jueves, seguidores del cantante notaron que diversos motores de búsqueda en línea aseguraban que éste había muerto el 17 de septiembre, lo que desató una gran incógnita en redes sociales: ¿El intérprete de “Vienna” realmente murió? Y es que, hace tan sólo una semana, el artista había revelado que tuvo que ser sometido a una cirugía cerebral de emergencia. Afortunadamente, todo se trató de una falla en Google que ya ha sido solucionada.

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¿Billy Joel murió? Su publicista emite comunicado tras la noticia viral

Para dejar a los fans más tranquilos, su publicista, Claire Mercuri, emitió un comunicado en el que confirmó que el intérprete de “She’s Got a Way” se encuentra bien y con vida tras enviarle un correo electrónico. También compartió que el problema técnico en los motores de búsqueda ya había sido solucionado. “Billy no está muerto. Hace un momento me estaba comunicando con él por correo electrónico”, reveló.

why tf is @Google saying billy joel is dead hello ??? pic.twitter.com/m5iA3E8sD0 — megan (@diorsunshinee) September 17, 2026

Billy Joel se sometió a una cirugía cerebral

La noticia de su supuesta muerte llega días después de que el músico diera a conocer que tuvo que ser sometido a una cirugía cerebral tras ser diagnosticado con hidrocefalia a mediados de 2025. De acuerdo con expertos médicos, la hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro, por lo que el cantante tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico para drenar ese exceso de líquido y evitar que siguiera ejerciendo presión en el cerebro.

"Me di cuenta de que no tenía buen equilibrio”; recuerda Billy Joel. “Tenía la sensación de estar en un barco, como si me estuviera balanceando. No me mantenía firme sobre mis pies y no sabía por qué. Es difícil distinguir entre la edad y una enfermedad. Así que acepté que me pusieran la derivación y me operaron", reveló el cantante de 77 años en un reciente podcast.

¿Quién es Billy Joel?

Oriundo del Bronx en Nueva York, Estados Unidos, Billy Joel destaca como uno de los artistas con mayor renombre de todos los tiempos. Incursionó en el mundo de la música a los 4 años, tomando clases de piano. Al terminar la secundaria y no lograr obtener su diploma, tomó la decisión de dedicarse al mundo de la música. Tras varios años tocando en solitario y con diversos grupos, su trabajo llegó a oídos de Columbia Records, compañía con la que firmó en 1973 y alcanzó el éxito a nivel global gracias al lanzamiento de “Piano Man”. Entre sus canciones más populares destacan éxitos como “Vienna”, “Uptown Girl” y “We Didn’t Start the Fire”, por citar algunas.