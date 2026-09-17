Famoso actor de Disney es sentenciado a 30 meses en prisión; esto se sabe sobre su caso

Bobb'e J. Thompson, quien saltó a la fama tras aparecer en diversos programas de televisión infantil, como “That’s so Raven” de Disney, ha sido sentenciado a 30 meses en una prisión federal y tres años bajo libertad condicional, una vez que salga libre. La sentencia fue establecida este jueves, 17 de septiembre, por un juez de Iowa. Aquí te contamos todos los detalles.

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¿Qué hizó Bobb'e J. Thompson, actor de “That’s so Raven”? Esto se sabe sobre su caso

Un juez del estado de Iowa, en Estados Unidos, dictó una sentencia de 30 meses en prisión federal y tres años bajo libertad condicional al ex-actor infantil, tras declararse culpable de un cargo relacionado con armas de fuego. Según el caso, Bobb’e fue detenido por las autoridades locales hace casi un año por ir a exceso de velocidad en una zona de 70 millas por hora. Durante la detención, los agentes encontraron varios paquetes de marihuana y un arma cargada, presuntamente robada de un automóvil en Kansas City, Misuri.

A casi un año de los hechos, Bobb'e J. Thompson se declaró culpable de los cargos el pasado mes de abril, pero no fue hasta este jueves que recibió la sentencia del juez. De momento, la ex-estrella infantil se encuentra en custodia, a la espera de ser trasladada a la prisión federal en la que pasará los próximos dos años y medio.

¿Quién es Bobb'e J. Thompson?

Bobb'e J. Thompson saltó a la fama tras interpretar al irreverente Stanley en la serie infantil de Disney “That’s so Raven”, donde compartió créditos con otras grandes figuras de la televisión, como Raven-Symoné, Anneliese va der Pol, Kyle Massey y Rondell Sheridan, por citar algunos. Aunado a su aparición en la popular serie de comedia, la trayectoria de Bobb’e incluye otros títulos como “The Tracy Morgan Show”, “30 Rock” y “Wild ‘n Out”; así como diversas películas, incluidas “Role Models” “Me and El and the Dying Girls” y “Shark Tale”.