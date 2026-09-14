Muere Bob Mackie, diseñador de artistas como Cher y Tina Turner a los 87 años de edad; esto es lo que se sabe hasta el momento

Este lunes 14 de septiembre se dió a conocer la lamentable noticia de que el reconocido diseñador de modas Bob Mackie, conocido como “El Sultán de las Lentejuelas” falleció a los 87 años de edad. Fue uno de los más reconocidos dentro de la moda ya que vistió a celebridades como Cher, Marylin Monroe, Diana Ross, Tina Turner, Elton John, Barbra Streisand y Miley Cyrus, solo por mencionar algunas. Uno de los estilos que más hicieron que sobresaliera el diseñador fue que introdujo el maximalismo, las transparencias, lentejuelas y brillos en diversos atuendos. La noticia de su muerte ha impactado a toda la industria.

¿De qué murió Bob Mackie?

Hasta el momento se deconoce la causa de la muerte del reconocido diseñador estadounidense Bob Mackie. En la publicación en la que se dió a conocer la noticia de su fallecimiento solo se destacó que "Vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y vestuario, que es todo lo que siempre quiso hacer". Por otro lado también se destacó que sus diseños vivirán para siempre trayendo mucha belleza. Por su parte, uno de los datos que se sabe es que falleció en un hospital de Palm Springs, California.

¿Quién era Bob Mackie?

Bob Mackie fue uno de los artistas más grandes de los años setenta. A lo largo de su carrera obtuvo 10 premios; 9 premios Emmy (de 32 nominaciones totales) y 1 Tony en la categoría "Mejor Diseño de Vestuario" por el Musical The Cher Show. Además de esto, obtuvo 3 nominaciones en los Premios Oscar por las cintas "Lady Sings the Blues", "Funny Lady" y "Pennies From Heaven" aunque no ganó ninguna. El diseñador trabajó por más de 50 años y dentro de su carrera colaboró con celebridades como Cher, Diana Ross, Tina Turner, Carol Burnett y Judy Garland aunque algunos de los artistas contemporáneos que sobresalen en su trabajo son Elton John y Miley Cyrus.

Entre algunos de los looks más reconocidos de su carrera se encuentra el icónico atuendo negro que llevó Cher en la Met Gala de 1974 mismo que se carcaterizó por transparencias, brillos y plumas. La extravagancia fue uno de los elementos que más identificó su estilo.

