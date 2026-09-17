Muere a los 88 años uno de los colaboradores MÁS IMPORTANTES de The Beatles, quien dejó una gran huella en la cultura

Este jueves se dio a conocer que uno de los artistas más representativos de toda una ola cultural falleció el pasado lunes 14 de septiembre, tratándose del ilustrador Peter Max, una de las figuras más representativas de la psicodelia y demás movimientos asociados al rock dentro de la década de los 60’s y 70’s.

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Peter Max, fue uno de los ilustradores más importantes del siglo pasado, pues fue todo un referente del arte psicodélico y el Pop Art, dos de los movimientos más representativos de todo el Siglo XX, donde su trabajo tuvo un gran papel en la estética hippie y la contracultura de diversos movimientos, así como su cercanía al mundo de la música así como con los Beatles o Jimi Hendrix.

¿Cuál fue el trabajo de Peter Max con los Beatles?

Contemporáneo al cuarteto de Liverpool, Peter Max fue un artista cercano a cada uno de los miembros de la banda, pues compartían intereses artísticos muy parecidos, de hecho, fue este quien realizó un trabajo de consultoría inicial para la película animada “Yellow Submarine” de 1968 y aunque este no diseñó la cinta, su arte está muy implícito en la obra.

El arte de Peter Max se caracterizaba por el uso de colores fluorescentes y ultra brillantes (estilo Day-Glo), mismos que en aquella época eran conocidos como los "60 Cósmicos", donde llenaba posters, ropa y lienzos con imágenes alegres y místicas.

¿Cuáles fueron los mayores trabajos de Peter Max?

Contrario a los artistas visuales del momento, Max se esmeró en llevar su arte a las masas y hacerlo parte de la cultura popular e incluso eso le ayudó a obtener gran validez y trabajar para grandes eventos como el primer logotipo de la cadena de música MTV en los 80, el diseño de la identidad visual de la Copa Mundial de 1994, así como diseños para el festival de música de Woodstock 1994, los premios Grammy y varias ediciones del Super Bowl.