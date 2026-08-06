Se filtran nuevos detalles de la boda de Tom Holland y Zendaya: así habría sido la celebración secreta

La boda de Tom Holland y Zendaya vuelve a dar de qué hablar. Luego de que los fans pasaran meses especulando los detalles del casamiento de los protagonistas de Spider-Man, se han revelado cosas nuevas. Resulta que los actores ya se encontraban casados y realizaron una celebración privada con familiares y amigos en Inglaterra. La pareja no ha querido revelar ni confirmar ningún tipo de información respecto a su casamiento; todo parece indicar que quieren mantener en secreto uno de los momentos más importantes de su vida.

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¿Dónde habría sido la celebración de la boda?

De acuerdo con la información que han revelado diferentes medios especializados, Tom Holland y Zendaya organizaron una recepción privada en el Beaverbrook Hotel, un lujoso complejo ubicado en Surrey. Este lugar es bonito y ofrece un ambiente privado, lo que les permitió disfrutar del momento sin que hubiera intrusos como los paparazzi. Es por eso que no hay fotografías del momento.

|Crédito: Emma McIntyre/Getty Images

¿Tom Holland y Zendaya ya estaban casados?

Los reportes revelan que la pareja habría contraído matrimonio meses antes de esta recepción. Esta conclusión sale a raíz de una serie de pistas que Tom Holland ha ido revelando en diferentes entrevistas. Eso sí, por el momento esto solo forma parte de un rumor, pues ni Zendaya ni Holland han salido a confirmar o desmentir estas versiones.

Las pistas que adelantaban el secreto

Desde hace meses los fans y medios de comunicación se mantenían a la expectativa de la boda de ambos actores, hasta que Law Roach, estilista de Zendaya, aseguró en una entrevista que muchas personas “ya se habían perdido la boda”. Fue ahí cuando los rumores estallaron y se empezó a especular sobre la ceremonia.

Incluso hubo unas fotografías hechas con IA que circularon en redes sociales y Tom Holland, entre risas, reveló en una entrevista que todos los presentes sabían que eran falsas, pues sus familias habían estado ahí.