¿Ned Leeds recordó a Peter Parker? La última escena de Spider-Man: Brand New Day explicada

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene spoilers importantes de la nueva película de Marvel, Spider-Man: Brand New Day. Después de años de espera, por fin pudimos ver en cines la cuarta película de Tom Holland como Spider-Man, la cual respondió algunas preguntas… pero también dejó nuevos misterios. Uno de los más comentados ocurre en la última escena entre Peter Parker y Ned Leeds, cuando un gesto que podría llegar a parecer insignificante hizo pensar a millones de fans que el mejor amigo de Spider-Man finalmente comenzó a recordar quién era Peter.

También te puede interesar: Alerta de spoiler de Spider-Man Brand New Day: ¿qué significa el personaje de Sadie Sink para el futuro de Marvel? Así cambia el MCU con la presencia de Jean Grey

Marvel no ofrece como tal una respuesta definitiva al final de la escena, pero sí deja pistas suficientes para alimentar una de las teorías más importantes del futuro del MCU.

¿Qué ocurre en la última escena entre Ned y Peter?

Al final de la película, Peter se encuentra con Ned de forma casual en la tienda en la que frecuentemente compra las flores para la tumba de la tía May. Para este punto ya estaba más que estipulado que ni su novia ni su mejor amigo podían recordar a Peter después del hechizo lanzado por Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home. A pesar de esa dura realidad, Peter ya no quiere seguir su vida solo, y decide acercarse más a ellos. A la hora de acercarse a Ned y realizar el característico saludo secreto que ambos compartían desde la trilogía anterior, el chico parece recordarlo completamente.

¿Ned recuperó todos sus recuerdos?

Marvel no lo confirma, pero si prestas mucha atención, varias escenas lo explican. Al principio parece que la escena queda abierta a la interpretación, aunque la mayoría de los análisis coinciden en que Ned no recuperó todos sus recuerdos, sino que comenzó a reconocer a Peter gracias a la llamada “memoria muscular” asociada al saludo que compartían desde hace años.

|Marvel Studios/Sony Entertainment

Sea como sea, ese pequeño momento parece indicar que el poderoso hechizo de Doctor Strange podría no ser completamente irreversible. Sin embargo, parece que eso lo resolverá Marvel en su siguiente película.

¿Por qué Ned recuerda justo en ese momento?

Hay dos fuertes teorías que podrían explicar por qué Ned fue capaz de recordar a Peter:

El poder de Jean Grey

Una de las teorías más fuertes se relaciona con los acontecimientos vividos durante la película, específicamente con el poder telepático de Jean Grey que paraliza a la ciudad de Nueva York. Recordemos que durante esta escena MJ parece sufrir mientras está estática; esto podría significar que algo alteró su mente, tal y como le pasó a Hulk cuando se enfrentó a ella. Todo indica que en este punto su poder pudo haber debilitado de alguna forma el hechizo que borró los recuerdos de Peter Parker.

La magia de Ned Leeds

Recordemos que en la entrega anterior queda estipulado que Need tiene poderes mágicos. Esto, sumado a la fuerte amistad que tenía con Peter Parker, le permitió terminar con el hechizo de Dr. Strange.

|Marvel Studios/Sony Enterteinment

¿Qué significa este final para el futuro de Spider-Man?

La escena parece preparar el terreno para que Peter vuelva a reconstruir poco a poco las relaciones que perdió al final de No Way Home, para cerrar así uno de los capítulos más dolorosos en la historia de Peter Parker. Por ahora, Marvel mantiene el misterio, pero el emotivo saludo entre ambos deja una clara sensación de esperanza y emoción por el futuro del héroe.