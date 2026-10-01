OFICIAL: Confirman fecha de estreno de la NUEVA serie de “Rápido & Furioso”; esto es TODO lo que se sabe

Ya es oficial. La franquicia de “Rápido & Furioso” llega a la pantalla chica. Si bien el proyecto fue anunciado por Vin Diesel en un panel de Upfront de NBCUniversal en mayo del presente año, no fue hasta este 1 de octubre que se dio a conocer que la nueva serie live-action basada en la saga de acción y autos llegará a la televisión de la mano de Peacock en 2028. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

También te puede interesar: Hora EXACTA de transmisión del kdrama ‘Hotel del Luna’ para verlo en Azteca 7; ¿de qué trata y quiénes lo protagonizan?

¿De qué tratará la NUEVA serie de “Rápido & Furioso”? Esto es TODO lo que se sabe

De momento, no se han dado a conocer detalles sobre la trama. No obstante, Vin Diesel ha hecho énfasis en que la integridad de los personajes y el mensaje de la saga sobre la familia permanecerá intacto, lo que ha elevado las expectativas de los seguidores de la franquicia.

“Valoramos mucho estas películas, pero en la última década nos hemos dado cuenta de que los fans querían más; querían que ampliáramos los personajes clásicos y sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión”; expresó Diesel al anunciar el proyecto. “La integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir a todos como una familia, estará protegido en el ámbito televisivo”; agregó.

Las mentes maestras detrás de la nueva serie serán Mike Daniels ("The Vampires Diaries", "Sons of Anarchy" y "Taken") y Wolfe Coleman ("Shades of Blue" y "9-1-1: Lone Star"), quienes estarán a cargo del guión y serán co-productores ejecutivos. Vin Diesel también será parte del proyecto, de igual manera, como productor ejecutivo.

EXCLUSIVE: Start those engines because the ‘Fast & Furious’ franchise is coming to television.



Deadline understands that Peacock has greenlit its first television series based on the hit movie franchise, which has made more than $7B at the global box office over the last 25… pic.twitter.com/LpUel5bH2V — Deadline (@DEADLINE) October 1, 2026

¿Cuándo se estrenará la serie de “Rápido & Furioso”?

La nueva serie de “Rápido & Furioso” llegará a Peacock en 2028. Si bien esta plataforma no ha llegado a México, el contenido de la misma suele estar disponible en otros sitios como Universal+ y Prime Video; por lo que no queda más que esperar a que se confirme el medio de distribución en América Latina, así como el día exacto del estreno. Recordemos que la undécima y última película de la franquicia llegará a la pantalla grande el 17 de marzo de 2028; poniendo fin a una era que comenzó hace casi dos décadas.