Luto en el cine: Muere querido integrante de “El Extraño Mundo de Jack” y “Lo Que el Agua se Llevó”, a los 64 años

Este viernes 16 de octubre se dio a conocer una de las noticias más tristes dentro del mundo del cine y las producciones animadas, pues el querido animador Lloyd Price falleció a la edad de 64 años, dejando así un gran legado dentro de muchas películas que marcaron la infancias de millones de personas.

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Por años fue considerado como una de las figuras más grandes dentro del arte del stop-motion de una gran cantidad de películas como “Wallace & Gromit”, “El Extraño Mundo de Jack”, “Pollitos en Fuga”, “Shaun El Cordero” y “Lo Que el Agua se Llevó”, algunas de las producciones más aclamadas en esta manera de hacer metrajes.

¿Quién fue Lloyd Price?

Por décadas, Lloyd Price se destacó como un gran animador, director y jefe de animación; teniendo una gran cantidad de trabajos mundiales, en donde no solo se plasmó su visión, sino también su amor por el tipo de animación stop-motion.

A lo largo de 30 años, Lloyd fue uno de los artistas más dedicados a las producciones hechas con plastilina y el moldeado, siendo uno de los grandes referentes y prisioneros de grandes películas como “El Extraño Mundo de Jack”, “Pollitos en Fuga”.

¿En qué películas participó el animador Lloyd Price?

Dentro de su amplia participación en el cine Lloyd Price tiene una gran carpeta de los trabajos más destacados de este tipo de cine donde fue animador y supervisor y director de animación en títulos como:

“Pollitos en Fuga”

“Wallace & Gromit”

“El Extraño Mundo de Jack”

“Shaun El Cordero: La Película”

“¡Piratas!: Una Loca Aventura”

“El Cavernícola”

¿De qué murió Lloyd Price?

Por ahora las causas de su muerte se han mantenido reservadas para su familia, siendo que el prestigioso estudio de animación Aardman Animations fue quien compartió la triste noticia de la mano del cofundador Sir Peter Lord.