Muere una de las leyendas del rock a la edad de 73 años, esto se sabe:

Este viernes se dio a conocer que una de las leyendas del rock progresivo perdió la vida dejando un gran legado dentro de la música mundial, pues David Surkamp de la banda Pavlov’s Dog partió a la edad de 73 años, dejando un gran legado que a día de hoy suena más vigente que nunca.

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La noticia fue confirmada por la misma banda, quienes lo despidieron a través de un emotivo comunicado reconociendo su aporte a la música y a la banda que lideró por más de 50 años.

Muere David Surkamp, vocalista y líder de la banda Pavlov’s Dog

El legendario músico había fallecido el pasado martes 13 de octubre de acuerdo con el comunicado emotivo por la agrupación, en donde se decidieron del músico:

“Con el más pesado de los corazones compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra fuerza creativa, cantante y querido amigo, David Surkamp, el 13 de octubre", escribió Abbie Steiling, integrante de la banda.

De momento no se han compartido más detalles sobre su partida, como las causas de muerte o si el músico padecía alguna enfermedad, aunque se espera que en los siguientes días se compartan más detalles para sus seguidores.

“David deja atrás un legado de creatividad infinita, arte inconfundible y un cuerpo de música que ha tocado vidas a través de generaciones y alrededor del mundo. Pero cualquiera que lo conoció y lo amó sabe que su legado va mucho más allá de las canciones”.

¿Quiénes son la banda Pavlov’s Dog?

Formados en 1972, Pavlov’s Dog fue una de las bandas más representativas del rock progresivo, teniendo un sonido único, donde la voz de David fue uno de sus grandes distintivos durante el auge de este tipo de música en los 70’s.

Fue una de las bandas más destacadas de los 70’s, pero a finales de la década se separaron con tres discos publicados y no fue hasta principio de los 2000’s que regresaron a rendir tributo al legado que habían formado e incluso su último disco de estudio fue lanzado en 2025.