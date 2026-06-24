Rockero Daryl Hall recibe trasplante de riñón por parte de un donante VIVO; este es su estado de salud, hoy 24 de junio 2026

El pasado martes 23 de junio de 2026 el reconocido músico estadounidense de 79 años de edad, Daryl Hall, compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que dió a conocer que se sometió a un trasplante de riñón, sin embargo el donante fue una persona viva, algo que es poco común.

¿Cuál es el estado de salud de Daryl Hall, hoy 24 de junio 2026?

A través de su cuenta de instagram, el intérprete de éxitos como "Maneater", "You Make My Dreams", "Out of Touch", entre otros, dió a conocer que se encuentra muy bien respecto a su estado de salud. El trasplante se le realizó hace un par de semanas y actualmente el reconocido rockero se encuentra estable, ya que de acuerdo con el mensaje que compartió, los médicos le aseguraron que la cirugía fue todo un éxito. “En unos meses estaré completamente recuperado, así que prepárense para más música y muchos conciertos de Daryl's House”, fueron algunas de las palabras con las que el cantante cerró su comunicado.

Respecto a la persona que le donó el riñón, no se sabe su identidad ya que Daryl Hal no mencionó su nombre, sin embargo mencionó algunas de sus cualidades ya que dijo “Recibí un trasplante de riñón de un donante vivo muy amable y generoso”. El comunicado actualmente acumula más de 30 mil “me gusta” y más de mil comentarios en donde muchos fans le han enviado mensajes de amor y apoyo.

¿Qué enfermedad padece Daryl Hall?

En el año 2015 el reconocido músico estadounidense compartió la noticia de que padecía la enfermedad de Lyme. De acuerdo con la Clínica Mayo esta es causada por la bacteria Borrelia y las personas la contraen a causa de la picadura de una garrapata. Algunos de los síntomas que se pueden presentar son sarpullido, dolor en el cuello, debilidad muscular, hinchazón en el ojo o párpado, entre otros. Por otro lado, la enfermedad es curable si se detecta a tiempo.

¿Quién es Daryl Hall?

Daryl Hall es un reconocido cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense, famoso por ser el vocalista, cofundador y líder del dúo Hall & Oates, del que John Oates es parte. Actualmente es uno de los artistas más reconocidos en la industria musical. Por otro lado, es presentador de la serie de televisión Live From Daryl's House, en donde toca música con otros artistas.