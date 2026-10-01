¿Quién es la nueva esposa del actor Jim Carrey? Esto es lo que debes saber sobre su boda:

Este jueves amanecimos con la noticia de que el reconocido actor canadiense, Jim Carrey se había casado con su novia, la actriz y cantante surcoreana Min Ah, hecho que ha puesto a todos sus seguidores felices, pues aunque era una pareja discreta, se había logrado convertir en una de las más sólidas en el mundo del entretenimiento.

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Reportes locales señalan que la ceremonia fue celebrada este pasado miércoles 30 de septiembre de manera un tanto pequeña como reservada y medios estadounidenses como TMZ o People fueron los primeros en ser notificados sobre esta unión celebrada en Los Ángeles, California.

¿Qué se sabe sobre la boda de Jim Carrey?

De acuerdo con TMZ, el mismo representante de Carrey fue quien confirmó la noticia de la boda, misma que llega 7 meses después de que la pareja entre Jim y Min Ah se hubiera hecho pública tras su aparición en los Premios César celebrados en París, Francia el febrero pasado.

Esta ceremonia habría sido tanto privada como sencilla, pues el actor de “La Máscara” ha optado por mantener un perfil bajo en los últimos años, sobre todo respecto a su vida personal, siendo esta su tercera boda.

Se habla de que incluso durante sus votos de amor, Jim se habría referido a Min Ah como "una gran compañera" y que todo su discurso habría sido recitado en francés.

¿Cuánto tiempo llevan Jim Carrey y Min Ah?

Se habla de que la primera vez que les vieron juntos de manera pública habría sido hace más de cuatro años, cuando se les vio salir juntos de un show benéfico de comedia presentado por Judd Apatow en Los Ángeles en febrero de 2022.

Desde entonces, el actor de 64 años y su esposa de ahora 32 se han dejado ver juntos muy pocas veces, aunque de acuerdo a la agenda de ambos artistas, han mantenido la relación de manera discreta y espaciada.