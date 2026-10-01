Muere famoso actor e influencer a los 22 años de edad; su cuerpo fue encontrado en TRÁGICA condición

La industria del entretenimiento se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Noah Segsy, actor de cine para adultos y famoso influencer, a los 22 años de edad. La noticia ha generado gran conmoción en cada uno de sus seguidores ya que lamentablemnete su cuerpo fue encontrado sin vida en una trágica condición. La muerte del joven ocurrió en agosto del presente año, sin embargo los hechos fueron dados a conocer a finales de septiembre. Hasta el momento la familia y amigos han iniciado la recaudación de dinero para poder cubrir los gastos funerarios.

¿De qué murió Noah Segsy?

El cuerpo del actor y creador de contenido Noah Segsy fue encontrado en una alberca y luego de varias investigaciones los reportes indicador que el joven de 22 años de edad murió a causa de ahogamiento. Los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en Paralimno en Chipre. A pesar de que el cuerpo de emergencias acudió de forma rápida, el cuerpo del joven se encontraba sin signos vitales.

Hasta el momento la policía de Paralimni continúa investigando ya que si bien se ha determinado la causa de la muerte, aún no se sabe en que condiciones ocurrieron y por ahora se espera el resultado de los examenes toxicológicos, mismos que podrían arrojar nuevas respuestas.

Recaudación de dinero para gastos funerarios de Noah Segsy

Luego de que se diera a conocer la muerte del famoso actor una amiga cercana dió a conocer que se ha comenzado una recaudación de dinero para cubrir los gastos funerarios. "Lamentablemente, la familia ahora enfrenta altos costos para el traslado del cuerpo y el funeral. Esta situación representa una enorme carga para la familia", fueron algunas de sus palabras. Además de esto la mujer mencionó que la familia además de atravesar una situación comleja a nivel emocional, la cuestión económica también era un tema complicado.

¿Quién era Noah Segsy?

Riccardo Staudt era un joven de 22 años, sin embargo fue conocido como Noah Segsy. Logró tener gran impacto en el mundo digital así como en el cine para adultos. En plataformas como TikTok e instagram acumuló decenas de miles de seguidores. Parte del contenido que se podía ver en sus redes estaba relacionado con estilo de vida, viajes, gimnasio y algunos de sus viajes. Su muerte ha dejado gran conmoción y sorpresa en cada uno de sus seguidores, amigos y familiares.

