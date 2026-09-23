El productor de Pulp Fiction y más éxitos de los 90’s, Harvey Weinstein recibe sentencia de 15 años de cárcel

Este miércoles 23 de septiembre, el productor de cine Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión luego de que un juez del tribunal de Nueva York lo encontrara culpable de la repetición de su juicio por agresión sexual contra su exasistente Miriam Haley, quien señaló haber sido atacada en el año 2006.

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Aunque originalmente Weinstein había sido sentenciado en el 2020 a 23 años de cárcel por este mismo caso, la corte de apelaciones anuló esta condena en 2024 debido a algunos errores procesales, aunque finalmente en el juicio de repetición el jurado lo volvió a declarar culpable en junio del 2025.

El productor de cine Harvey Weinstein es imputado a 15 años de prisión

Tras algunos retrasos debido a su delicado estado de salud y defensa legal, se terminó fijando la pena de 15 años, aunque el exproductor podría enfrentar más cargos en el futuro debido a las múltiples agresiones que se le acusan.

Cabe mencionar que durante la audiencia, Weinstein compareció en silla de ruedas y pidió clemencia, mientras que Miriam Haley testificó que la agresión causó un impacto devastador de por vida.

¿Quién es Harvey Weinstein?

Harvey y su hermano Bob, crearon la productora Miramax a finales de los años 70, siendo una de las productoras de cine independiente y de autor más grandes durante el último cuarto de siglo con éxitos como Pulp Fiction, Perros de Reserva, Shakespeare in Love y El paciente inglés.

Harvey Weinstein fue una de las personas con mayores influencia dentro del mundo del cine en Hollywood, en incluso recibió algunas nominaciones a los premios Óscar, ganando la estatuilla a la Mejor Película como productor de Shakespeare in Love en 1998.

Además recibió siete premios Tony debido a su trabajo en la producción de obras teatrales y musicales como Los productores, Billy Elliot y Agosto.