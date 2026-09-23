‘Godzilla Minus Zero’ tendrá clasificación “R” en los cines; ¿qué significa?

'Godzilla Minus Zero' será la siguiente película en estrenarse del temible reptil que se ha encargado de atemorizar a los habitantes de Japón. Cinta que se encuentra ambientada en 1949, donde te muestra todo lo que pasó dos años después de la presencia de la gran bestia, donde una familia deberá sobrevivir.

Aunque no se cuenta con muchos detalles sobre la sinopsis, se ha dado a conocer que la cinta contará con clasificación "R" en los cines, siendo la primera en tenerla. Dicha letra, nos indica que es contenido restringido, donde los jóvenes deberán entrar con un adulto debido a sus escenas de sangre, violencia gráfica y peleas fuertes. Una clara señal de que tendrá escenas impactantes para quienes lo vean.

¿Cuándo se estrena Godzilla Minus Zero?

En Japón el estreno de 'Godzilla Minus Zero' se realizará el 3 de noviembre del 2026, pero en América Latina se encontrará disponible desde el 5 de noviembre en cines, permitiendo que varios países puedan disfrutar de la gran cinta.

A diferencia de otras versiones, en esta ocasión el enorme reptil no será el bueno de la historia y no viene a salvar a nadie de la destrucción, razón suficiente para comprender su clasificación "R" en los cines. Recuerda que los jovenes menores de 17 años, si pueden ingresar pero debe ser junto a sus padres o tutor.

¿Quién es el villano de Godzilla Minus Zero?

En el tráiler oficial de Godzilla Minus Zero, podemos ver que su principal enemigo se trata de King Ghidorah, un personaje ficticio de 3 cabezas que se destaca por combatir con el enorme reptil. Su presencia ha sorprendido a los fanáticos de la franquicia, ya que era un antagonista muy esperado.

Recordemos que es la primer cinta del universo de Godzilla que cuenta con la clasificación "R", sorprendente considerando que es una franquicia que ya tiene varias décadas y supera las 35 películas en su lista, siendo un claro indicio de la violencia y escenas gráficas que verán en el nuevo estreno.