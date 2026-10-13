“Fue una Noche fuerte y dura de sobrellevar": Esposa de Vico C habla sobre el estado de salud del artista tras su operación de emergencia

Se ha dado a conocer que el rapero y cantautor pionero del reggaetón Vico C de 55 años ha tenido que ser operado de emergencia hace unos días, noticia que tomó por sorpresa a todos sus seguidores pues el artista se ha consolidado como uno de los más queridos del género urbano.

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La noticia se dio a conocer a través de su esposa, Sonia Torres, quien a través de redes sociales mostró una imagen del músico quien se encontraba de pie tras el procedimiento médico, dejando ver su resiliencia ante la adversidad que le ha llevado al quirófano de última hora.

Operan de emergencia a Vico C; ¿Qué pasó con el cantante?

Fue hace un par de días que Sonia compartió una foto de Vico estando de pie y puso la siguiente descripción:

"Estamos de pie !!!!!

haciendo terapias solito en las noches .

Desperté en la madrugada 3am, y así lo vi !

El es mi Guerrero favorito"

Si bien, ni Sonia, Vico o su equipo de trabajo han compartido más detalles sobre los motivos de su operación, este martes compartieron una foto más en donde se les ve juntos pero con una descripción un tanto más preocupante:

La Noche de anoche fue una de mucha Oración ! …Fue una Noche fuerte y dura de sobrellevar . 🥺😢😭

Si bien, por ahora no hay mayor detalle sobre su estado de salud, el artista se ha mostrado estable y de pie, por lo que se espera que en los próximos días se comparta mayor detalle sobre el parte médico.

¿Quién es Vico C?

Luis Armando Lozada Cruz, mejor conocido como Vico C es uno de los raperos, compositores y cantantes más reconocidos de la música urbana en nuestro idioma, pues el neoyorquino se ha consagrado como “El Filósofo del Rap”.

Su aporte al género urbano le ha valido para también ser considerado como “el padre del reggaetón”, pues con una carrera de más de 35 años se ha convertido en todo un referente y testigo del desarrollo de la cultura en la música de habla hispana.