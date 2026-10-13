Tragedia: Muere icónico juez y músico del programa RuPaul’s Drag Race a la edad de 46 años

Este martes 13 de octubre el mundo del entrenamiento se ha vestido de luto, pues uno de los músicos y críticos más queridos de la televisión mundial falleció a la edad de 46 años, siendo un caso que ha conmocionado tanto a propios y extraños por la manera en que ocurrieron los hechos.

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Se trata de Lucian Piane, una de las personalidades más importantes del programa de RuPaul’s Drag Race, quien además de ser esporádicamente juez y crítico en algunas temporadas, fue uno lo los compositores más influyentes en bandas sonoras de algunas temporadas, dejando canciones que han acompañado al programa por años.

¿Quién fue Lucian Piane?

Nacido en Missouri, Lucian mostró interés en la música desde muy joven e incluso se graduó de la Universidad de Nueva York, donde cursó una Licenciatura en Música, especializándose en Composición Musical en el año 2003, mostrándose como uno de los talentos más prometedores.

Su destacado trabajo le valió para trabajar en una gran cantidad de bandas sonoras, donde destaca el soundtrack del documental de An Omar Broadway Film, la película de Pretty Ugly People y canciones célebres de “Year End Rap” de Perez Hilton o “Stunning” de Calpernia Addams, aunque su estrellato llegó en 2009 cuando comenzó a colaborar con la figura de RuPaul, con quien participó en dos discos, “The Champion”, “Glamazon” y “Born Naked”, lo que le valió para hacerse un lugar en el programa y llegar a ser crítico y juez.

¿De qué murió Luciane Piane?

De acuerdo con las primeras indagaciones, el reconocido músico falleció este lunes 12 de octubre tras haber sido atropellado por un automóvil en Glendale, Los Ángeles; pues según reportes locales, este habría recibido atención médica pero debido a la gravedad del impacto este no pudo resistir.