Estrella del pop internacional se divorcia tras 10 años; internet apunta a una FUERTE infidelidad

En las últimas horas se ha dado a conocer el caso del rapero y cantante de Country Jelly Roll, quien conquistó al mundo con su canción Bloodline e incluso conquistó los premios Grammys hace un par de años y que en la edición 2025 y 2026 ha seguido llevandose estatuillas.

Si bien, parecía que todo en su vida escalaba de gran manera, recientemente se ha dado a conocer que atraviesa grandes problemas personales, pues de acuerdo con versiones, su esposa, la modelo y empresaria conocida como Bunnie Xo lo habría engañado con el mejor amigo del cantante, dejando un episodio bastante amargo dentro de la vida del cantante.

¿La esposa de Jelly Roll lo engañó con su mejor amigo?

De acuerdo con varias reacciones en internet, sugieren que Bunnie Xo, cuyo verdadero nombre es Alisa DeFord habría engañado a Jelly con su mejor amigo y aunque esta versión no se ha confirmado, los primeros detalles que se tienen sobre el divorcio es que ha sido debido a “situaciones irreconciliables”, esto tras 10 años de matrimonio.

Cabe mencionar que el que fue infiel dentro del matrimonio fue Jelly Roll, quien en hace años habló sobre esa parte de su vida, sugiriendo que en 2018 tuvo amoríos debido a que los ambientes en los que se movía habían normalizado las infidelidades, aunque ambos habían logrado trabajar en ello e incluso renovaron sus votos en el año 2023.

¿Quién es Jelly Roll?

Jelly Roll es un cantante y rapero estadounidense quien ha tenido una de las historias de superación más reconocidas de los últimos años, pues ha revelado en diversas ocasiones que tuvo una juventud marcada por las adicciones y demás delitos que le hicieron pasar varios años en prisión.

Posteriormente comenzó a destacar en los últimos años al convertir sus fuertes vivencias en canciones, mismas que le hicieron despuntar en el año 2022 con canciones como “Son of a Sinner” o “Need a Favor”, mismas que le hicieron ganar el Grammy a “Mejor Artista Nuevo” en la edición de 2024 de dichos premios.