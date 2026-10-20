“Me robó por AÑOS” Frankie Muniz fue víctima de ESTAFA mientras estaba en ‘Malcolm el de en Medio’, ¿quién le robó y cuánto dinero pudo haber perdido?

Este 2026 el nombre de Frankie Muniz ha vuelto a los grandes titulares y no es para menos pues la nueva aunque breve temporada de Malcolm el de en Medio: La vida sigue siendo injusta, nos regresó a grandes momentos de otras épocas, y seguramente a todo el elenco igual, aunque recientemente el protagonista reveló uno de los peores momentos de su carrera.

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Hace poco el actor que da vida a Malcolm Wilkerson apareció en el podcast Heretics, el cuál es conducido por Andrew Gold, en donde se sinceró y habló cómo fue víctima de una terrible estafa por años cuando estaba en la cima de su carrera debido a que su mánager facturaba grandes gastos por cosas mucho más simples como el haber pintado una puerta por 30 mil dólares, lo que resultó con pérdidas millonarias.

¿Cómo fue la estafa millonaria a Frankie Muniz cuando era joven?

De acuerdo con Frankie, habría sido su asesor financiero quien se aprovechó de su juventud, inexperiencia y nula cultura financiera, resultando en una estafa millonaria de la que se dio cuenta gracias a una chica con la que salía cuando este tenía 19 años siendo que comenzó a grabar Malcolm cuando él tenía 14.

Dentro de la estafa Frankie Muniz llegó a encontrar cargos por hasta 41 mil dólares bajo el concepto de “Investigación”, así como pagar el seguro de su carro por $20 mil dólares siendo que este valía 13 mil.

Otro de los cargos ridículos que el actor logró percatarse fue cuando pintaron la puerta de su cochera por 30 mil dólares, siendo un precio bastante exagerado para una reparación de este tipo.

El triste final de la estafa a Frankie Muniz

Aunque este logró darse cuenta del desfalcó millonario que su asesor financiero tuvo en los últimos años, lamentablemente no pudo hacer nada al respecto, ya que cuando se dio cuenta ya había expirado el límite de tiempo legal para poder reclamar frente a las autoridades, dejando así al actor pérdidas millonarias. (Una auténtica transacción de bolsillo).