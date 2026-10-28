Piden CANCELAR a Freddy Kruegger en TikTok, y las redes ESTALLAN ante la noticia

El pasado 27 de octubre comenzó a circular un debate en redes sociales sobre el personaje ficticio de terror Freddy Krueger, antagonista principal de la icónica franquicia “A Nightmare on Elm Street”, creada por Wes Craven en 1984 y que gran impacto ha tenido a nivel cultural. Muchos usuarios se encuentran “cancelando” a este personaje ya que han descubierto la naturaleza violenta de Freddy así como a algunas acciones cometidas por él como asesinar niños y tener un impacto perjudicial. Sin embargo, contrario a esto, algunos fans del cine del terror han argumentado posturas en contra de estos señalamientos al personaje.

¿Qué dicen en redes sociales de Freddy Kruegger?

Algunas personas en redes sociales han dado a conocer que han tirado a la basura productos del personaje ficticio de Freddy Kruegger. Muchas personas realizaron el consumo del personaje sin saber los detalles de su historia, sin embargo ahora que hay un conocimiento del trasfondo del Freddy, diversos internautas lo han catalogado de inaceptable e incluso han pedido que se deje de consumir todo lo referente a él.

Contrario a esto, muchos fans han refutado la “cancelación” mencionando que Freddy Krueger es un villano de ficción, es decir que no existe en la vida real y que el propósito de las cintas de terror es que exista un personaje “malo” y que cometa crímenes, por lo que incluso esta cancelación a generado burlas por parte de algunos cinéfilos.

Lmfao TikTok is trying to cancel Freddy Krueger and it’s trending. I knew this day would come. https://t.co/TnNCU35dov — Diandra Krueger //// (@SassySledgehmmr) October 28, 2026

¿Quién creó el personaje de Freddy Kruegger y cuál es su verdadera historia?

El personaje de Freddy Kruegger fue creado por el guionista, novelista y director de cine estadounidense Wesley Earl Craven para integrarlo en su cinta “A Nightmare on Elm Street”. Este villano temible está inspirado en una perturbadora serie de artículos periodísticos así como en recuerdos del director.

Este personaje ficticio, mientras tenía vida era un asesino de niños de la localidad ficticia de Springwood, Ohio, conocido como el «Acuchillador de Springwood». Sin embargo fue asesinado por los padres que buscaban justicia por la muerte de sus hijos. Luego de esto Freddy hizo un pacto con los demonios de los sueños, quiénes le concedieron una habilidad para matar personas en los sueños.