Conoce la historia de uno de los actores infantiles MÁS populares, quien fue “olvidado” y hoy en día ha vuelto a lo más alto de Hollywood gracias a su película con Robert Pattinson

La vida está llena de muchos caminos y una de las historias más impresionantes, sin duda es la de este actor, quien durante su infancia fue una de las estrellas más reconocidas de todo Hollywood, aunque su carrera “pausó” por varios años; hoy en día ha vuelto a ser uno de los rostros más buscados.

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Se trata del actor estadounidense Jonathan Lipnicki, quien actualmente tiene 35 años y ha se ha vuelto tendencia gracias su participación en la película”Jerry Maguire” de 1996, donde actuó junto a Tom Cruise con solo 5 años y finalmente se consagró como estrella infantil en “Stuart Little” (1 y 2) de 1999 - 2002, dando vida a George Little, el hermano humano de Suart.

¿Qué pasó con el actor infantil Jonathan Lipnicki?

Aunque su carrera tuvo un gran ascenso, Jonathan Lipnicki ha revelado en diversas entrevistas que no se alejó de la actuación, sino que dejó de recibir papeles dentro de Hollywood, confesando que tuvo desesperación al carecer de oportunidades debido a que en palabras de este “no era buen actor”.

Si bien, fueron años complicados, Lipnicki hoy en día ha vuelto a lo más alto de popularidad gracias a la película “Primetime” de la productora A24 junto a Robert Pattinson.

¿De qué trata la película “Primetime”, la nueva película de A424?

La película de “Primetime” es un thriller dramático basado en hechos reales que narra los orígenes y fama del polémico programa de televisión estadounidense “To Catch a Predator” de la NBC, conducido por el periodista Chris Hansen (Robert Pattinson) donde como dice su nombre, expone a través de operaciones ocultas a adultos sospechosos que buscaban contactar a menores de edad por internet.

Este 2026, la película se ha vuelto un gran éxito en taquilla donde tanto Pattinson como Lipnicki han conseguido entregar unas de las mejores actuaciones de ambos, la cuál ha sido bastante elogiada tanto por la crítica especializada como por el público.