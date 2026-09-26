Luto en el boxeo mexicano: muere joven promesa tras ser internado después de una pelea. Esto se sabe de la causa de muerte

En las últimas horas, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Arturo “Lobito” Torres, boxeador de Mexicali, quien perdió la vida tras un combate este 19 de septiembre. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la joven promesa del deporte se desvaneció tras la pelea, por lo que fue llevado de urgencia. ¿Qué se sabe sobre la muerte del joven boxeador mexicano?

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Arturo “Lobito” Torres, joven promesa del boxeo nacional?

Arturo “Lobito” Torres perdió la vida a los 26 años este pasado 25 de septiembre del 2026, esto tras permanecer una semana en coma inducido. De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento ocurrió después de que el joven boxeador se desvaneciera en el ring durante el séptimo asalto de su pelea contra Gilberto “Torito” García, celebrada el 19 de septiembre en Mexicali, Baja California.

A pesar de que su esquina había tirado la toalla momentos antes del colapso, este tuvo que ser llevado de emergencia al hospital debido a un coágulo en el cerebro que requirió cirugía inmediata. No obstante, y a pesar de que la operación inicial fue declarada como un éxito, la gravedad y complicaciones derivadas de la lesión cerebral provocaron su deceso.

¿Cuál fue el récord de Arturo “Lobito” Torres?

La joven promesa del boxeo nacional, Arturo “Lobito” Torres, se despidió con un récord profesional de 15 victorias, 6 derrotas y 3 empates. Su partida ha generado una ola de reacciones y mensajes de apoyo a la familia y allegados al boxeador.

