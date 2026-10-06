Muere Jim Bakker, famoso telepredicador que estuvo envuelto en escándalo sexual

El telepredicador Jim Bakker, mismo que alcanzó gran fama en las décadas de 1970 y 1980 ha fallecido. La noticia la dió a conocer su esposa, Lori Bakker, misma que escribió un mensaje doloroso a través de Facebook. El evangelista recibió una ola de atención debido a que a lo largo de su trayectoria realizó uno de los programas de televisión más famosos, el cual estaba dedicado al cristianismo, además de esto Jim fue reconocido por crear su propio parque acuático temático, este ubicado en Fort Mill, Carolina del Sur, Estados Unidos. Te contamos lo que se sabe, hasta el momento de su muerte.

¿De qué murió Jim Bakker?

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Jim Bakker ya que su esposa no detalló información en el comunicado que dio. A pesar de esto, uno de los antecedentes sobre la salud del telepredicador es que en 2020 sufrió un derrame cerebral, esto debido a una carga muy grande de estrés.

Jim Bakker es despedido con un mensaje conmovedor

A través de redes sociales, su esposa se pronunció con palabras solorosas sobre la muerte de su esposo. Fue un pionero de la televisión cristiana, pero para mí, él era mi esposo, mi mejor amigo y el hombre con quien tuve el honor de compartir tantas etapas de mi vida y mi ministerio”, fueron algunas de sus palabras. Además de esto, también mencionó que su marido se dedicó 66 años a pedicar la palabra. Por su parte, Lori Bakker mencionó que los últimos días de Jim fueron dedicados “a la obra de Dios y a que el Evangelio continuara”.

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