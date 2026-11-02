Muere actor británico John Leeson, voz del perro robot K9 en “Doctor Who”, esto se sabe

La industria de la actuación se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de John Leeson, reconocido actor británico a los 83 años de edad, famoso por haberle dado vida al perro robot K9 en “Doctor Who”, esto en la serie original, en su regreso, en dos series derivadas del proyecto, radioteatros e incluso videojuegos. El encargado de dar a conocer la noticia fue su hijo Guy Ducker, "Lamento anunciar la muerte de mi padre, John Ducker, también conocido como John Leeson, a las 3:03 de la tarde de hoy, tras un verano de enfermedad. El final fue tranquilo", fueron las palabras del hombre compartidas mediante Facebook.

John Leeson, Voice of K9 on 'Doctor Who,' Dies at 83 https://t.co/KAvMfh8Kbm — Variety (@Variety) November 2, 2026

¿De qué murió John Ducker?

De acuerdo con la información compartida por el hijo del actor, la destacada celebridad del doblaje murió en un verano de enfermedad, aunque de manera pacífica. Hasta el momento no hay más detalles sobre el padecimiento médico de Lesson. Sin embargo, la noticia de su muerte ha generado mucha conmoción y mensajes de condolencias por parte de sus seguidores y las personas que siguieron de cerca su carrera y cada uno de sus proyectos.

¿Quién era John Ducker?

John Ducker nació el 16 de marzo de 1943 en Leicester, Inglaterra. Su carrera profesional destacó por haberse desempeñado como actor de teatro, televisión y doblaje. Uno de los proyectos por el que obtuvo gran popularidad fue por haber prestado su voz para el personaje K9, perro robot de "Doctor Who", en 1977. El estilo de la voz de este personaje destacaba por tener una pronunciación precisa y mecánica combinada con con un humor seco y una personalidad muy expresiva a la vez. «Afirmativo, amo», eran las palabras que el perro respondía de forma común y que se convirtieron en un sello distintivo del canino.

El actor siguió dando vida al personaje en proyectos que se derivaron del proyecto original como fue en 1993, con motivo del trigésimo aniversario de 'Doctor Who'. En 1981 protagonizó 'K-9 and Company', también participó en 'Las aventuras de Sarah Jane', emitida entre 2007 y 2010 así como en 'K9', la serie infantil de ciencia ficción que se transmitió entre 2009 y 2010, esto permitió que distintas generaciones pudieran conocer su trabajo.