Muere famoso DJ, pionero del techno; su cuerpo fue hallado en un hotel, esto se sabe

La música electrónica se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Juan Atkins, famoso DJ estadounidense, a los 64 años de edad, el pasado 31 de octubre. La noticia fue confirmada por su agencia Greensmith Artists, misma que se lo comunicó a la revista de música Resident Advisor. “Tantos años, tantos escenarios, tantos momentos que nunca olvidaremos (…) siempre pensamos que habría más”, fueron algunas de las palabras que la agencia compartió a través de redes sociales en donde también compartieron un video del artista. Esta noticia ha causado gran conmoción ya que el DJ fue una figura muy importante, además de ser pionero del techno.

¿De qué murió Juan Atkins?

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de la muerte del DJ Juan Atkins. Si embargo, de acuerdo con los primeros reportes, el productor musical fue hallado sin vida en un hotel de la Ciudad de México. El artista se iba a presentar en el YuYu Cine Club. El DJ fue transladado a un hospital para recibir la atención necesaria, sin embargo se confirmó su fallecimiento poco tiempo después de que ingresara. Por ahora no se sabe cuál fue la circunstancia en la que el artista perdió la vida y no hay información si de manera previa padecía una enfermedad o condición médica especial.

Techno pioneer Juan Atkins has passed away at 64 in Mexico City, where he was set to play YuYu Cine Club. According to his agency, Greensmith Artists, he was found unresponsive in his hotel room and was pronounced dead after being taken to the hospital. Alongside Derrick May and Kevin Saunderson, he formed the Belleville Three, the trio that turned Detroit into the birthplace of techno in the early 80s. With Cybotron he released classics like “Clear,” founded Metroplex Records, and as Model 500 shaped the futuristic sound that inspired generations. He was the first to call this music techno. Rest in peace, legend. 🖤 — Trino DJ (@trinodj) November 1, 2026

¿Quién era Juan Atkins?

Juan Atkins nació el 12 de septiembre de 1962 en Detroit, Michigan, sin embargo creció en Belleville, un barrio situado en el noreste de París, Francia. Desde temprana edad demostró un profundo interés por la música y fue a los 15 años cuando logró tener su primer sintetizador. Durante su época escolar se unió con Derrick May y Kevin Saunderson, con quienes estableció las primeras bases del techno de Detroit, hecho que lo llevó a tener un reconocimiento internacional en la escena musical.

El DJ creó su propia agencia musical "Metroplex" con la que publicó música bajo el nombre Model 500. Su trayectoria tuvo más de 40 años de actividad, tiempo en el que se presentó en diversos festivales y países. Su legado y memoria vivirán para siempre a través de la producción musical con la que conquistó a su público.

