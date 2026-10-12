Muere Kash, famosa celebridad de reality show, de forma TRÁGICA, a los 29 años de edad

La televisión se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimineto de Mackayla Paige, mejor conocida en los medios como Kash, quién fue una de las celebridades de reality show más famosas, a los 29 años de edad. La noticia he generado gran conmoción, sorpresa y tristeza entre sus seguidores debido a la terrible circunstancia en que la joven perdió la vida. Incluso antes de su muerte, la mujer compartió algunos videos de una fiesta en la que se encontraba con amigos durante la noche. Kash perdió la vida en el centro de Oakland.

¿De qué murió Mackayla Paige, mejor conocida como "Kash"?

Mackayla Paige lamentablemente murió a causa de un tiroteo mortal. De acuerdo con información compartida por el medio internacional TMZ la también influencer fue asesinada a tiros en Oakland. Según lo que reportan los primeros reportes, la policía recibió una llamada de emergencia alrededor de la 1:30 de la madrugada y cuando arrivaron al lugar, la mujer se encontraba con heridas de bala por lo que tuvo que ser trasladada de forma urgente a un hospital, pero lamentablemente perdió la vida y fue declarada muerta.

Hasta el momento se desconoce al autor intelectual del delito, sin embargo las autoridades lograron arrestar a una mujer aunque hasta el momento se desconoce su identidad así como más detalles de los hechos.

¿Quién era Mackayla Paige?

Mackayla Paige, mejor conocida como "Kash", fue una destacada celebridad de la televisión que debutó en programas de televisión como "Real West Coast Baddies", "RoomH8z" y "Young & Reckless". De acuerdo con declaraciones de su prima Nicky Clayton a KTVU, la mujer de 29 años tenía grandes sueños, entre ellos alcanzar fama y poder llevar a cabo su propio negocio.

En un homenaje por parte de Now That's TV, se recordó a Kash como una querida integrante de su familia y extendieron condolencias a sus seres queridos, compañeros de reparto y fans.

