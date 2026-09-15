“Por favor, no hables así”; Kelly Osbourne revela las últimas palabras de Ozzy antes de morir

El 22 de julio de 2025 pasó a la historia como el día en que la industria de la música perdió a la gran leyenda del heavy metal: Ozzy Osbourne. Hoy, a más de un año de su lamentable fallecimiento, su hija Kelly, de 41 años, revela las últimas palabras que éste le compartió antes de morir.

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“No voy a estar aquí para siempre”; las últimas palabras de Ozzy a su hija, Kelly Osbourne, antes de morir

Según relata la también artista para el podcast We Need To Talk, el Príncipe de las Tinieblas se dirigió a ella para darle un último y conmovedor mensaje: Si hubo alguien en este mundo que la amó de verdad, fue él.

“Me hizo sentar, esto fue unos tres días antes de que muriera”, recuerda Kelly para el citado podcast. “Me sentó y me dijo: ‘Tots, necesito que sepas algo. Pase lo que pase en esta vida, puedes vivir el resto de tu vida sabiendo que hubo un hombre en este planeta que te amó de verdad. Que te amó de verdad por todo lo que eres. Y ese hombre soy yo’”.

Al escuchar aquellas últimas palabras, Kelly no pudo evitar romper en llanto y pedirle que, por favor, dejara de hablar así; a lo que el líder de Black Sabbath respondió: “Sabes, no voy a estar aquí para siempre. Y sé que te cuesta relacionarte con la gente y creer que te quieren. Pero yo te quiero más que a nadie”, recordó Kelly, agregando que tan solo “tres días después”, él partió.

¿De qué murió Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne murió el 22 de julio de 2025 a los 76 años, tan sólo tres semanas después de despedirse de los escenarios con un emblemático show en Birmingham que sirvió como una celebración al género que él mismo ayudó a construir: el heavy metal. El evento - titulado “Back to the Beginning” - tuvo una duración de más de ocho horas de música continúa, incluyendo un set de Ozzy como solista - en el que se apoderó del escenario con su icónico trono con alas de murciélago - y un reencuentro de Black Sabbath con su alineación original.

Su lamentable deceso se produjo cinco años después de haber sido diagnosticado con Parkinson tipo II, una condición que afecta el sistema nervioso y provoca síntomas como rigidez muscular, temblores y dificultad para coordinar y mantener el equilibrio, lo que lo orilló a alejarse de los escenarios. Cabe mencionar que, previo a este diagnóstico, Ozzy ya venía arrastrando otros problemas de salud, incluido un enfisema pulmonar y varias caídas domésticas que lo obligaron a someterse a diversas cirugías.