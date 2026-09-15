OFICIAL: Concierto de Rammstein, Live in Mexico City llega a los cines: fecha de estreno y cuándo inicia la preventa

Recientemente, se acaba de confirmar que Rammstein llevará a las salas de cine nacionales las tres noches que ofreció dentro del Foro Sol de la Ciudad de México, en donde reunió a casi 200 mil fans. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre estas míticas noches que podrás revivir a partir del 4 de noviembre.

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Rammstein - Live in Mexico City llegará a salas de todo el mundo el 4 de noviembre

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, se espera que el legendario Rammstein - Live in Mexico City llegue a salas de todo el mundo el próximo 4 de noviembre, mientras que se espera que el álbum en directo esté disponible a partir del 20 de noviembre.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el "Rammstein - Live in Mexico City" es una película concierto, dirigida por el galardonado cineasta Paul Dugdale, quien inmortalizó los tres históricos conciertos que la banda alemana ofreció dentro del Foro Sol de la Ciudad de México durante octubre del 2022.

Este largometraje llega con la intención de revivir la monumental experiencia dentro de su participación en México ante casi 200,000 fanáticos, en donde se recordará el repertorio de 20 canciones indispensables (como "Du Hast", "Sonne" e "Ich Will").

Costos, cines y todo lo que debes saber sobre Rammstein - Live in Mexico City

Se espera que la preventa global de boletos comenzará este 23 de septiembre del 2026, mientras que el estreno oficial en salas de cine se espera para el 4 de noviembre del año en curso. Se espera que la producción cuente con una duración aproximada de 148 minutos y se proyecte en salas de alta definición 4K con sonido Dolby Atmos en complejos compatibles. Y que esté disponible para la gran mayoría de salas de cine compatibles en México.