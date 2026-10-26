Muere famoso jugador profesional, fue el primer campeón MUNDIAL de “League of Legend"; a los 31 años de edad

La industria de los esports (o deportes electrónicos) se encuentra de luto luego de que se confirmara el lamentable fallecimiento de Lauri "Cyanide" Happonen, famoso jugador profesional, a los 31 años de edad, quién fue famoso por ser el primer campeón del mundo de League of Legends con FNATIC en 2011. La noticia fue confirmada por el medio finlandés Ilta-Sanomat. De acuerdo con lo que se reportó, el joven falleció el 31 de julio, sin embargo la noticia se reveló este 26 de octubre. La noticia también fue confirmada por la Agencia Finlandesa de Servicios de Datos Digitales y de Población (DVV).

¿De qué murió Lauri "Cyanide" Happonen?

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Lauri "Cyanide" Happonen, jugador profesional de 31 años de edad. Sin embargo, luego de que se diera a conocer la lamentable noticia, númerosas muestras de condolencias se han hecho por parte de sus seguidores, amigos, jugadores y profesionales y fans del videojuego "League of Legends", de la empresa Riot Games.

We are deeply saddened to learn of the passing of Lauri “Cyanide" Happonen earlier this year. During his four-year spell at Fnatic, Cyanide made history as the youngest ever player to win Worlds at just 16. He leaves behind a legacy that will never be forgotten. Our heartfelt condolences go out to his family, friends, and everyone whose lives he touched. Rest in peace, Cyanide. 🧡🖤 — FNATIC (@FNATIC) October 26, 2026

¿Quién era Lauri "Cyanide" Happonen?

Cyanide se convirtió en uno de los referentes más importantes dentro de la industria de los esports luego de que ganar la primera edición del Campeonato Mundial de League of Legends con Fnatic, tan solo a los 16 años de edad, lo que lo hizo merecedor de la persona más joven en conseguir este título. A l pasar el tiempo siguió siendo parte de esta organización británica y llegó a trabajar con figuras como Enrique “xPeke” Cedeño, Paul “sOAZ” Boyer y Bora “YellOwStaR” Kim, mismos con quién logró obtener tres títulos europeos entre 2013 y 2014.

A través de su cuenta oficial de X, YellOwStaR compartió una fotografía, la cuál dijo que era su último recerdo juntos, y un mensaje muy conmovedor para despedir a su colega y amigo. "Lauri fue mucho más que un compañero de equipo. Compartimos nuestras vidas cotidianas durante más de dos años y medio, y se convirtió en mucho más que solo alguien con quien jugaba", fueron algunas de sus palabras. Además de esto,

YellOwStaR también dió a conocer que Cyanide estaba lleno de sueños y planes que aún tenía a futuro. El jugador finalizó el mensaje diciendo que Lauri siempre sería extrañado además de que le agradecía por tantos recuerdos.