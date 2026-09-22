ÚLTIMA HORA: Lionel Richie es HOSPITALIZADO por TERCERA vez en menos de 90 días por problemas del corazón
El famoso cantante ha sido ingresado de nuevo al hospital por una complicación médica, lo que lo ha llevado a cancelar algunos de sus próximos conciertos.
De acuerdo con la información que ha compartido el medio internacional TMZ, el destacdo cantante Lionel Richie ha vuelto a tener problemas cardíacos por lo que ha tenido que ingresar al hospital. De acuerdo con la información que el medio ha recibido, el artista se encuentra recibiendo tratamiento para la fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular. Debido a esta situación tres conciertos del Tour "Sing a Song All Night Long" de Lionel y Earth, Wind & Fire han sido canceladas. Estas presentaciones estaban programadas para el sábado en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio.
¿Qué padecimiento tiene Lionel Richie?
Según lo revelado por TMZ, los médicos han dado a conocer que Lionel está siendo tratado con con una ablación de fibrilación auricular, algo que no se considera un procedimiento mayor. Por otro lado, este tratamiento es poco invasivo, pero a pesar de ello crea pequeñas cicatrices en el corazón, esto para poder bloquear las señales eléctricas que tengan defectos y así mantener estable el ritmo. Hasta el momento no hay más detalles de su estado de salud y el artista no se ha pronunciado al respecto a través de sus redes sociales.
¿En qué otras ocasiones Lionel Richie ha sido hospitalizado?
Esta es la tercera vez que Lionel Richie ingresa al hospital por temas médicos. La primera vez fue cuando el artista acudió de forma voluntaria a una clínica ubicada en St. Louis, esto luego de una presentación musical en agosto. El artista permaneció tres días internado, periodo en el que fue sometido a diversas pruebas por problemas en el corazón. La segunda ocasión en la que el artista ingresó al hospital fue en junio cuando ofrecía un concierto en St. Paul, esto debido a que el artista comenzó a sentirse mareado por lo que tuvo que frenar su presentación. Por ahora se desconoce cuánto tiempo podría pasar en el hospital el cantante.