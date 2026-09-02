Lionel Richie sigue hospitalizado por problemas cardíacos: este es su estado actual

Lionel Richie es un cantante y compositor famoso, pero ha sorprendido a todos al darse a conocer que el artista fue hospitalizado de emergencia después de dar un concierto el sábado, presentando algunas dificultades para mantenerse de pie y al hacer ciertas interpretaciones.

Inicialmente se mencionaban problemas de deshidratación, pero ahora el diagnostico a crecido, en especial al darse a conocer posibles problemas cardíacos, por lo que su permanencia creció, se espera que el miércoles 2 de septiembre el artista pueda salir del hospital, siempre que su estado actual sea favorable.

¿Qué la pasó a Lionel Richie?

Una noticia terrible, todo empezó cuando Lionel Richie estaba en The Muny, realizando un a presentación a sus 77 años, en diversos videos podemos ver que el cantante muestra algunas dificultades para permanecer de pie, por lo que pide al stand una silla para descansar mientras esta en el concierto en vivo, en especial durante la canción de "All night long".

Debemos recordar que no es la primera vez que ocurre, ya que el 24 de junio el artista igualmente presentó algunos problemas en la presentación en vivo, ya que se sintió mareado, pero todo el evento en vivo siguió con total normalidad.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el artista cancelará las siguientes presentaciones que tiene contemplada hasta enero del 2027, esperemos que en los próximos días den a conocer nuevas novedades sobre su estado de salud por los supuestos problemas cardíacos.

¿Cuántos hijos tiene Lionel Richie?

Hasta el momento se sabe que Lionel Richie tuvo 3 hijos, su primer hija es Nicole, a quien tuvo con su ex esposa Brenda Harvey, mientras que Miles (segundo hijo) es de su Diane Alexander, su segunda esposa. Y su hija más chica es Sofía, jóvenes que en repetidas ocasiones han aparecido en importantes eventos junto a su padre.

Esperemos que en los siguientes días se den a conocer más detalles sobre el estado de salud del cantante tras los problemas cardíacos, además de detallar qué fue lo que le pasó al gran cantante y compositor.

