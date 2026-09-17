Interpol en CDMX: La banda cita a sus fans en calles de la Roma Norte este jueves y fans especulan posible concierto

Desde el día miércoles la banda Interpol comenzó con algunos anuncios que implicaba a la Ciudad de México, noticia que en seguida emocionó a todos sus fans chilangos, pues no es la primera vez que la banda muestra su amor por esta entidad y a decir verdad, en la última década cada vez se han mostrado más conectados con su público mexicano, pues hay quienes los consideran mexicanos.

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Con un video muy corto y misterioso, la banda originaria de Nueva York avisó que este jueves 17 de septiembre habría una gran sorpresa para sus fanáticos de la Ciudad de México y el anuncio llegó esta mañana.

Interpol en CDMX: ¿Habrá un concierto?

Este jueves Interpol publicó en sus redes sociales una video de la elaboración de un mural alusivo a su último trabajo de estudio el cual fue estrenado hace unas semanas: ‘The Mirror Weighs a Ton’, además de que compartieron una calle en específico de la Colonia Roma Norte y un horario, por lo que muchos seguidores esperan un anuncio especial.

La cita es este jueves 17 de septiembre en punto de las 5:00 pm en la calle Querétaro #212, por lo que si estás cerca, te recomendamos darte una vuelta a la cita…

¿Interpol dará un concierto en México?

Paul Banks, Daniel Kessler, Sam Fogarino, Brandon Curtis y Brad Truax no han confirmado alguna presentación en México, aunque en los últimos meses se ha hablado de su inminente regreso a los escenarios de nuestro país e incluso se especula sobre una presentación junto a la banda Queens Of The Stone Age.

Por ahora Interpol únicamente tiene fechas agendadas en algunas ciudades de Estados Unidos, Canadá, así como una pequeña parte de Europa, aunque ya confirmaron su regreso a México, pues estarán formando parte del Festival Tecate Península en octubre, por lo que su regreso a la capital podría estar ligado a esta fecha.