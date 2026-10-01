ÚLTIMA HORA: Confirman la muerte de Conrad Lant, vocalista de la banda de heavy metal Venom, una de las MÁS influyentes del mundo

Este jueves se dio a conocer la triste noticia sobre la muerte de Conrad Lant a los 64 años de edad, quien fuera fundador, vocalista y bajista de la banda de metal conocida como Venom, una de las agrupaciones más influyentes en este género musical, quienes por más de cuatro décadas sonaron por todas partes del mundo.

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Conrad “Cronos” Lant fue uno de los músicos británicos más destacados dentro del metal durante la década de los 80’s y 90’s, mostrando una propuesta única, sentando las bases para lo que sería el metal extremo, black, trash e incluso en death metal con la banda Venom.

¿Quién fue Conrad Lant?

Siendo fundador, bajista y vocalista de la banda de heavy metal, Venom, Conrad fue un pionero de sub-géneros como el metal extremo, en el que dejó su huella con álbumes como ‘Welcome to Hell’ de 1981 y ‘Black Metal’ de 1982, dos de los álbumes más aclamados dentro del género y la cultura alternativa.

Su influencia dentro del mundo de la música es tanta que incluso se le atribuye a él y a Venom la invención de géneros como el trash metal, marcando a toda una generación dentro del metal y demás variantes.