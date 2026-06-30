Muere querido actor de Harry Potter e Indiana Jones, a los 82 años

Este martes 30 de junio se dio a conocer una lamentable noticia, pues una de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento falleció, dejando un gran legado dentro del cine moderno, donde destacó no solo con uno, sino con una gran cantidad de roles que marcaron a más de una generación.

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Se trata de Michael Byrne, el actor británico quien ganó gran popularidad al participar en las películas de Indiana Jones y Harry Potter, dos de las sagas más importantes del mundo de la ciencia ficción y cultura geek.

¿Quién fue Michael Byrne y en qué películas participó?

Se trata de uno de los actores británicos más destacados dentro del cine, televisión y teatro, a quien se le asocia sobre todo con roles de villanos en cintas icónicas, pues dentro de sus papeles internacionales más destacados se encuentran: el Coronel Ernst Vogel de Indiana Jones y la última cruzada (1989), Smythe en Corazón Valiente (1995), Horace Greeley en Pandillas de Nueva York (2002) o Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte - 1 (2010); siendo una de las personalidades más queridas dentro del entretenimiento gracias a su entrega y talento.

Aunque tuvo grandes roles durante estas las últimas décadas, el actor comenzó su carrera como actor en el año de 1963 cuando tenía 19 años, formando parte de la compañía fundacional del Teatro Nacional de Laurence Olivier, donde destacó en una gran cantidad de obras de Shakespeare y Chéjov dentro del Reino Unido, lo que poco a poco le valió para volverse en una de las personalidades más destacadas de la escena teatral.

¿De qué murió el actor Michael Byrne?

Según primera información compartida por medios internacionales como The Guardian, señalan que el actor falleció el pasado sábado 20 de junio a la edad de 82 años, aunque su familia y entorno cercano mantuvieron la noticia en privado. De igual modo, no se ha hecho pública las causas de la muerte, aunque se espera que en los próximos días compartan mayores detalles sobre esta gran partida.