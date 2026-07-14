¡Escándalo en Hollywood! Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt inician proceso legal para quitarse el apellido de su padre

Cada día es más evidente que Brad Pitt y varios de sus hijos mantienen una complicada relación. Ahora resulta que varios medios estadounidenses aseguran que judiciales difundidos por medios estadounidenses, Maddox y Zahara, dos de los hijos que el actor comparte con Angelina Jolie, ya iniciaron el proceso legal para eliminar el apellido “Pitt” de sus nombres. De acuerdo con los reportes, el cambio comenzó con la publicación de un aviso legal, el cual es un requisito en el estado de California para que un juez pueda autorizar el cambio.

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¿Qué hicieron Maddox y Zahara para cambiarse el apellido?

Según la información publicada por diversos medios estadounidenses, ambos jóvenes presentaron un aviso legal en el Los Angeles Daily Journal, el cual resulta ser un paso exigido por la legislación de California para solicitar un cambio oficial de nombre. Con esto se tiene la certeza de que los interesados quieren modificar legalmente su nombre antes de que las autoridades revisen el caso.

No son los primeros hijos de la pareja en tomar esta decisión

La noticia no es del todo sorpresiva para el mundo. Resulta que apenas en 2024, Shiloh, la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt, también solicitó legalmente eliminar el apellido de su padre al cumplir la mayoría de edad. Pero no solo ella dio señales, también Zahara ya había dado pistas, pues se presenta como “Zahara Jolie”.

Una relación marcada por años de conflictos

Todo esto viene a raíz de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016. Este fue el punto de partida que comenzó lentamente a dañar la relación que tenía el actor con sus hijos. Y es que las disputas legales y conflictos familiares los mantuvieron bajo el escrutinio público durante casi una década.

Cabe mencionar que ninguno de los hijos ha expresado abiertamente las razones específicas de por qué están tomando esta decisión, pero para muchos es evidente que la relación con el actor y sus hijos es casi nula.