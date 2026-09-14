Muere famosa actriz japonesa a causa de TERRIBLE enfermedad; reconocida por su papel en “Pacchigi! Love & Peace”

El pasado 01 de septiembre del presente año falleció la actriz japonesa Nakamura Yuri, esto a los 44 años de edad. La noticia fue compartida por su agencia, Alpha Agency. A lo largo de su vida interpretó diversos personajes en cine, televisión y teatro, siempre la distinguió su gran versatilidad actoral y talento ante la cámara. Pese a todo esto, él éxito estuvo acompañado de problemas médicos y diagnósticos poco favorables que dañaron gravemente su estado de salud.

¿De qué murió la actriz japonesa Nakamura Yuri?

Nakamura Yuri falleció a causa de cáncer de recto. De acuerdo con la Clínica Mayo esta enfermedad “Afecta la porción final del intestino grueso al alterar la función intestinal, dañar los tejidos locales y propagarse a otros órganos si no se trata a tiempo”. A los 13 años la actriz fue detectada con cáncer, sin embargo entró en remisión, pero años más tarde volvió a ser diagnosticada ya que la enfermedad había vuelto, pero en esta ocasión fue más fuerte ya que el cáncer se había extendido por todas partes dentro de su cuerpo.

Actress Nakamura Yuri passed away due to rectal cancer at the age of 44.



She had also suffered from cancer 13 years ago. She passed away on the September 1st, and the agency announced it on September 14th.https://t.co/Z52RGZagU4 pic.twitter.com/Ha37o7LrnO — ハズキ 🍀 (@cloverblossoms_) September 14, 2026

Fue en agosto de este año que sufrió una obstrucción intestinal y su estado se agravó. Fue luego de que se anunciara su muerte que sus fans se enteraron de su estado de salud y los antecedentes que había padecido ya que la actriz decidió conservar todo en privado, esto para evitar preocupar a sus seguidores y equipo.

¿Quién era la actriz Nakamura Yuri?

Nakamura Yuri fue una destacada actriz japonesa que debutó en la pantalla grande y en la pantalla chica así como en los escenarios del teatro. Algunos de sus proyectos más importantes fueron “De tal padre, tal hijo”, cinta dirigida por Koreeda Hirokazu, así como proyectos como “119 Emergency Call”, “Kurosagi”, “My Diary”, “Konya wa Konoji de” y la serie “Onihei Hankachō”. Sin embargo en 2007 fue la protagonista de la película “Pacchigi! Love & Peace”, lo que hizo que recibiera diversos reconocimientos.