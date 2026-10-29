Muere IMPORTANTE figura de la película “Batman”, a los 94 años de edad, esto es lo que se sabe

Este miércoles 29 de octubre se ha confirmado el lamentable fallecimiento de Earl Barret, destacado guionista y productor de televisión estadounidense, a los 94 años de edad. Tuvo un amplio reconocimiento en la industria ya que trabajó por tes décadas escribiendo historias que marcaron la televisión y el entretenimiento. Su hija, JK Barret, fue la encargada de dar a conocer la lamentable noticia. El destacado guionista obtuvo un amplio reconocimiento en el gremio luego de escribir episodios para Batman, Bewitched, The Andy Griffith Show, I Spy, Sanford and Son y Welcome Back, Kotter, proyectos que alcanzaron gran éxito y fueron apreciados por el público.

¿De qué murió Earl Barret, guionista de "Batman"?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, Earl Barret falleció por causas naturales en su casa en Sherman Oaks, California. Esta noticia ha conmovido a todo el gremio ya que el guionista estuvo detrás de unas de las producciones más queridas de la televisión.

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