Muere hija de Chad Lowe, actor de ‘Pretty Little Liars’, a los 13 años; esto es lo que se sabe

La industria de la televisión y el entretenimiento se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Fiona, hija del reconocido actor, productor y director estadounidense Chad Lowe; famoso por ser el hermano menor del actor Rob Lowe y haber participado en series iconicas de la televisión como Melrose Place, Urgencias (ER), Now and Again, 24 y Pretty Little Liars; entre otras. Los hechos ocurrieron el pasado martes 29 de septiembre y luego de la noticia diversos mensajes de condolencias comenzaron a difundirse a través de comunicados. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿De qué murió Fiona, hija del actor Chad Lowe?

Hasta el momento se deconoce la causa que ocasionó la muerte de la pequeña hija del actor Chad Lowe, sin embargo en la información que fue compartida por la familia se dió a entender que Fiona habría atentado contra su propia vida ya que el comunicado que fue compartido decía "Si usted o alguien que conoce está lidiando con problemas de salud mental, comuníquese con la Línea de Ayuda para el Suicidio y las Crisis 988 llamando o enviando un mensaje de texto al 988". Por otro lado, también se sabe que la policía recibió una llamada urgente a las 00:10 aunque hasta el momento se desconocen más detalles y no hay un informe médico o policial que confirme la causa del fallecimiento .

Fiona, hija de Chad Lowe fue despedida con un mensaje desgarrador

Fiona, hija de la productora Kim Painter y el actor Chad Lowe fue despedida con un mensaje desgarrador y muy conmovedor por parte de su familia. "Era adorada por sus hermanas y profundamente amada por sus padres. De hecho, era la luz de nuestras vidas. Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y respeto a nuestra privacidad en estos momentos", fueron las palabras que pudieron compartir. Además de esto la familia dejó claro que la joven era muy cariñosa, inteligente y creativa además de que amaba bailar.

Por otro lado, el colegio en el que estudió Fiona también se pronunció diciendo que lamentaban la pérdida y enviaban condolencias a la familia, amigos y profesores de la estudiante además de que mencionaron que los orientadores estarían disponibles paraa hablar con jovenes de la escuela para brindarles apoyo emocional en caso de necesitarlo.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es el siguiente: 800 911 2000, este servicio cuenta con atención de temas emocionales y de salud mental. Es completamente gratis, opera todo el día durante todo el año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión/ intento de suicidio y cómo prevenirlas?

Es importante estar alerta y detectar a tiempo si una persona se quiere quitar la vida y notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o la alimentación, es importante comprobar si esa persona comienza a apartarse de los demás o si ha dicho de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una conversación sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria.